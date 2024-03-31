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Как определиться с выбором глиняной маски: пять наиболее эффективных продуктов

Как выбрать маску на основе глины: пять лучших средств

1:52
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Глиняные маски остаются востребованными средствами ухода за кожей. Каждый год производители выпускают новые продукты, основанные на глине. Дерматолог-косметолог Александра Гонт, главный врач клиники "Моя эстетика Dr. Gont", поделилась советами о выборе маски, подходящей для различных типов кожи.

Как выбрать маску на основе глины: пять лучших средств
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Глиняные маски могут быть на основе каолина или бентонита, в зависимости от источника глины и ее минерального состава. Например, каолиновая глина, известная также как белая глина, часто используется в противовоспалительных масках для жирной кожи, так как способствует очищению пор и сужению их размеров. Маски для комбинированного типа кожи также включают увлажняющие компоненты, такие как глицерин или масло вечерней примулы.

Лучшие глиняные маски включают в себя различные составы и эффекты:

  1. Абсорбирующая черная маска для лица 2020, Casmara: содержит каолин и бентонит, а также семена льна и листья алоэ, которые успокаивают кожу и снимают раздражение.
  2. Маска-скраб для глубокого очищения кожи City Block Purifying Charcoal Clay Mask+Scrub, Clinique: содержит белую глину и древесный уголь, обеспечивая отличный отшелушивающий эффект.
  3. Маска Магия Глины, L'oreal Paris: изготовлена на основе трех видов глины и содержит размельченный эвкалипт, который снижает покраснения кожи.
  4. Маска Purefect Skin, Biotherm: идеально подходит для комбинированной кожи, содержащая белую глину и экстракт диамтовых водорослей для увлажнения и очищения пор.
  5. Маска Pure Empreinte, Lancome: подходит для нормального и жирного типов кожи, содержит минеральные вещества, которые выравнивают рельеф кожи и сужают поры.
ЛУЧШИЕ ГЛИНЯНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ, КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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