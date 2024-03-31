Кофе, эфирное масло грейпфрута и пищевая сода: секреты красоты звезд

Кофе, масло грейпфрута, пищевая сода: звездные бьюти-хаки

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Знаменитости часто делают публичные записи в социальных сетях, раскрывая свои секреты стройности и красоты. Иногда эти секреты оказываются простыми и доступными для всех. Собрали подборку звездных хаков, которые легко воспроизвести.

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Koshkina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Датская топ-модель и ангел Victoria's Secret, Жозефин Скривер, поделилась своим секретом красоты — маслом кукуи, которое она использует в качестве средства для ухода за телом.

Модель Белла Хадид раскрывает свой секрет макияжа: она использует праймер для ресниц, чтобы создать пушистый вид своим ресницам.

Актриса Дженифер Энистон рассказала о своем здоровом образе жизни и предложила рецепт овощной лазаньи как замену привычному ужину.

Дженифер Лопес рекомендует использовать масло грейпфрута для контроля аппетита, проводя ингаляции паров этого масла несколько раз в день.

Лиза Ринна призналась, что использует корицу в качестве скраба для губ, чтобы сделать их более объемными.

Эмма Стоун добавляет пищевую соду в свое очищающее средство для лица, чтобы придать коже сияющий вид и улучшить впитывание других средств по уходу за кожей.