Полный гид по тонизированию: пять нестандартных приемов использования тоника

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Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника

1:37
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Если вы все еще сомневаетесь, нужен ли вам тоник для лица, пора присмотреться к этому важному шагу в уходе за кожей. Он играет роль фильтра, усиливая действие других средств. Например, увлажняющий тоник совместно с питательным кремом может обеспечить комплексный зимний уход, а тоник против акне в сочетании с осветляющей пигментацию сывороткой поможет достичь идеального тона кожи.

Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника
Фото: Нейросеть Шедеврум

В качестве больших поклонников тоников для лица, мы решили поделиться несколькими хитростями, которые позволят максимально эффективно использовать эти средства в вашей ежедневной рутине ухода.

  1. Флакон с распылителем: наполните бутылочку с распылителем вашим любимым тоником для более экономичного использования. Этот трюк особенно удобен, если нужно успокоить кожу после воздействия жесткой воды.
  2. Нанесите на губы: нанесение тоника на губы перед макияжем помогает увлажнить и смягчить их, не создавая липкости. Особенно эффективно, если использовать очищающий тоник для удаления шелушений.
  3. Подготовьте кожу к маске: тоник эффективно очищает кожу, подготавливая ее к нанесению маски. Этот трюк повышает эффективность маски, особенно если вы страдаете от проблемной кожи.
  4. Отправьте тоник в морозилку: заморозьте тоник и используйте его вместо льда для утреннего освежения и снятия припухлости. Этот прием также подходит для бодрящего эффекта перед автозагаром.
  5. Наносите перед автозагаром: нанесение тоника перед автозагаром помогает равномерному нанесению автозагара и создает более естественный эффект.

ЛАЙФХАКИ КОРЕЯНОК: КАК ПРИМЕНЯТЬ ТОНЕР ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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