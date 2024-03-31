Необычные применения бальзама для губ: советы от визажиста

Визажист Евгения Русиновская поделилась своими советами по нестандартному использованию бальзама для губ, описав, какие из них действительно работают, а какие лучше оставить для профессиональных фотосессий.
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Не рекомендуется:
Использование в качестве хайлайтера: нанесение бальзама поверх румян может создать странный эффект на скулах, особенно в повседневной жизни из-за ощущения липкости.
Нанесение на века вместо теней: хотя такой метод может дать модный глянцевый эффект на веках, он не долговечен и скорее всего сойдет с кожи.
Работает:
Использование как геля для бровей: нанесение блеска на брови придает им едва заметный розоватый оттенок и хорошо зачесывает.
Нанесение на секущиеся кончики волос: блеск может использоваться вместо воска для ухода за кончиками волос, делая их более здоровыми и предотвращая сечение.
Создание матовости губ: приложение бальзама, а затем пудры на губы с использованием носового платка придает им естественную матовость.
Визажист рекомендует использовать эти методы в зависимости от типа кожи и волос, а также для достижения конкретного эффекта в макияже.
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Советы визажиста: как еще можно использовать бальзам для губ
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.
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