Необычные применения бальзама для губ: советы от визажиста

Необычные способы использования бальзама для губ: мнение визажиста

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Евгения Русиновская поделилась своими советами по нестандартному использованию бальзама для губ, описав, какие из них действительно работают, а какие лучше оставить для профессиональных фотосессий.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не рекомендуется:

Использование в качестве хайлайтера: нанесение бальзама поверх румян может создать странный эффект на скулах, особенно в повседневной жизни из-за ощущения липкости.

Нанесение на века вместо теней: хотя такой метод может дать модный глянцевый эффект на веках, он не долговечен и скорее всего сойдет с кожи.

Работает:

Использование как геля для бровей: нанесение блеска на брови придает им едва заметный розоватый оттенок и хорошо зачесывает.

Нанесение на секущиеся кончики волос: блеск может использоваться вместо воска для ухода за кончиками волос, делая их более здоровыми и предотвращая сечение.

Создание матовости губ: приложение бальзама, а затем пудры на губы с использованием носового платка придает им естественную матовость.

Визажист рекомендует использовать эти методы в зависимости от типа кожи и волос, а также для достижения конкретного эффекта в макияже.

Советы визажиста: как еще можно использовать бальзам для губ