Секрет корейской красоты: почему эссенция стала ключом к совершенной коже?

Эссенция в уходе за кожей: что это и почему она необходима?

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

По мере роста популярности корейской 12-этапной рутины ухода за кожей все больше людей интересуются, что такое эссенция и чем она отличается от сывороток и тоников. Сегодня эксперты портала realsimple.com ответят на популярные вопросы о этом средстве.

Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Что делает эссенция?

Эссенция является ключевым компонентом корейской рутины ухода за лицом и играет важную роль в поддержании здоровья и красоты кожи. Этот продукт обычно содержит высокую концентрацию активных ингредиентов, таких как антиоксиданты, пептиды, гиалуроновая кислота и растительные экстракты, которые питают, увлажняют и оздоравливают кожу.

Как интегрировать эссенции в уход за кожей?

Когда речь идет о применении эссенции, важно понимать ее место в вашей рутине ухода за кожей. Она обычно наносится после очищения и перед применением сывороток или увлажняющих кремов. Эссенция помогает улучшить проникновение активных ингредиентов в более глубокие слои кожи, делая последующие продукты более эффективными.

В чем разница между эссенциями и тониками?

Основная разница между эссенциями и традиционными тониками заключается в их составе и целях. Тоники, как правило, используются для балансировки pH кожи и подготовки ее к последующим этапам ухода. В то время как эссенции обладают более высокой концентрацией активных компонентов и предназначены для решения конкретных проблем кожи, таких как увлажнение, осветление или борьба с признаками старения.

Как правильно подобрать эссенцию?

Важно выбирать эссенцию, соответствующую вашему типу лица и его потребностям. Например, если у вас сухая кожа, вы можете выбрать увлажняющую эссенцию с гиалуроновой кислотой или растительными маслами. Если у вас проблемы с пигментацией, вы можете обратить внимание на эссенции с осветляющими ингредиентами, такими как витамин С или экстракт арбуза.

Необходимость использования эссенции в вашей рутине ухода за зависит от индивидуальных потребностей. Однако многие эксперты считают, что эссенции могут значительно улучшить состояние кожи, делая ее более здоровой, сияющей и увлажненной.

Что такое эссенция?