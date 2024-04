Секрет корейской красоты: почему эссенция стала ключом к совершенной коже?

Your browser does not support the audio element.

По мере роста популярности корейской 12-этапной рутины ухода за кожей все больше людей интересуются, что такое эссенция и чем она отличается от сывороток и тоников. Сегодня эксперты портала realsimple.com ответят на популярные вопросы о этом средстве.

Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.