Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно
Как сделать плов вкусным: четыре маленьких секрета по приготовлению
Повреждение автомобиля в процессе уборки: что делать и как получить возмещение
Петербург вводит курортный сбор с 1 апреля
Nature: ученые вырастили органоиды из стволовых клеток беременных женщин
Как бороться с мучнистой росой на огурцах?
Нутрициолог Строков: картофель нужно есть холодным, а не теплым
Правила принудительной остановки в регламенте ГИБДД
Тренер Бутова дала несколько советов начинающим пловцам
Расширьте свою рутину ухода за кожей: всё, что нужно знать о тонерах для лица

Тонер для лица: преимущества, как выбрать и использовать

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о рутине ухода за кожей, мы часто ограничиваемся умыванием, увлажнением и защитой от солнца. Но стоит ли доверять только этим трем шагам? Именно об этом мы сегодня поговорим. Одним из таких дополнительных шагов является использование тонера. Эксперты realsimple.com рассказывают, что он делает и как его правильно выбрать?

Тонер для лица: преимущества, как выбрать и использовать
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что тонер делает для вашей кожи?

Исторически тонеры были известны как средство для дополнительного очищения и смягчения кожи. Однако, с развитием косметической индустрии, эти продукты стали гораздо более разнообразными и многофункциональными. Современные тонеры могут увлажнять, освежать, успокаивать и даже подготавливать кожу к последующим этапам ухода.

На каком этапе наносить тонер?

Эксперты рекомендуют наносить тонер после очищения кожи и перед применением сывороток, увлажняющих кремов или защитных средств от солнца. Это позволяет максимально эффективно использовать активные компоненты тонера и подготовить кожу к дальнейшему уходу.

Различные типы тонеров

Существует множество различных типов тонеров, каждый из которых предназначен для решения конкретных проблем или потребностей кожи. Например, осветляющие средства могут помочь бороться с пигментацией и пятнами, увлажняющие тонеры подойдут для сухой или чувствительной кожи, а отшелушивающие помогут избавиться от омертвевших клеток и придать лицу сияние.

Попробуйте разные формулы и экспериментируйте, чтобы найти свой идеальный вариант. Главное - следите за реакцией вашей кожи и регулярно учитывайте ее потребности при выборе продуктов для ухода.

ЛАЙФХАКИ КОРЕЯНОК: КАК ПРИМЕНЯТЬ ТОНЕР ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно
Как сделать плов вкусным: четыре маленьких секрета по приготовлению
Повреждение автомобиля в процессе уборки: что делать и как получить возмещение
Петербург вводит курортный сбор с 1 апреля
Nature: ученые вырастили органоиды из стволовых клеток беременных женщин
Как бороться с мучнистой росой на огурцах?
Нутрициолог Строков: картофель нужно есть холодным, а не теплым
Правила принудительной остановки в регламенте ГИБДД
Тонер для лица: преимущества, как выбрать и использовать
Тренер Бутова дала несколько советов начинающим пловцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников