Разбираемся в дискуссии: стоит ли мыть голову ежедневно или лучше делать перерывы?

Дискуссия о частоте мытья волос продолжается уже долгое время. Некоторые утверждают, что ежедневное мытье необходимо, в то время как другие предпочитают делать перерыв в 2-3 дня между этой процедурой. Итак, вредно ли мыть голову каждый день? Специалисты портала realsimple.com дают ответ.
По своей сути, ежедневное мытье волос не так уж и вредно. Так же, как и в уходе за кожей, идеальная частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Если ежедневное мытье приносит пользу вашим волосам и коже головы, продолжайте. Оптимальная частота зависит от ваших потребностей и образа жизни.
Тонкие, натуральные и прямые волосы требуют более частого ухода. Это связано с быстрым загрязнением из-за особенностей текстуры. Также для тех, кто страдает проблемами кожи головы, может потребоваться ежедневное очищение.
Многие парикмахеры советуют использовать шампунь раз в два-три дня, чтобы избежать пересушивания и ломкости волос.
Чтобы снизить частоту мытья, измените расписание постепенно, давая волосам время на адаптацию.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.