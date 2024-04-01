Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дикий носорог в Индии напал на российского туриста
В России наблюдается увеличение доли онлайн-продаж и услуг посредничества
Булочки с чесноком: прекрасное дополнение к супу, щам или борщу
EPA установило строгие стандарты выбросов для грузовиков и автобусов в США
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
У россиян будет доступ к самостоятельному выбору интернет-провайдеров
Эксперты рассказали, что нельзя запрещать делать своей кошке
Почему морковь может вырасти кривой?
RCP: английский ученый Джон Ди использовал реликвию ацтеков для предсказаний
Разбираемся в дискуссии: стоит ли мыть голову ежедневно или лучше делать перерывы?

Вред ежедневного мытья волос: разбираемся с мифами и фактами

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Дискуссия о частоте мытья волос продолжается уже долгое время. Некоторые утверждают, что ежедневное мытье необходимо, в то время как другие предпочитают делать перерыв в 2-3 дня между этой процедурой. Итак, вредно ли мыть голову каждый день? Специалисты портала realsimple.com дают ответ.

Вред ежедневного мытья волос: разбираемся с мифами и фактами
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вредно ли мыть голову каждый день?

По своей сути, ежедневное мытье волос не так уж и вредно. Так же, как и в уходе за кожей, идеальная частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Если ежедневное мытье приносит пользу вашим волосам и коже головы, продолжайте. Оптимальная частота зависит от ваших потребностей и образа жизни.

Какие типы волос требуют более частого мытья?

Тонкие, натуральные и прямые волосы требуют более частого ухода. Это связано с быстрым загрязнением из-за особенностей текстуры. Также для тех, кто страдает проблемами кожи головы, может потребоваться ежедневное очищение.

Идеальная частота мытья волос

Многие парикмахеры советуют использовать шампунь раз в два-три дня, чтобы избежать пересушивания и ломкости волос.

Признаки избыточного мытья волос

  • Жирная кожа головы, но сухие волосы.
  • Быстрое жирнение после мытья
  • Раздраженная кожа головы
  • Ломкость и секущиеся кончики
  • Тусклые волосы

Чтобы снизить частоту мытья, измените расписание постепенно, давая волосам время на адаптацию.

Можно мыть голову каждый день? | МИФЫ О ВОЛОСАХ | Вопрос трихологу #Shorts
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
У россиян будет доступ к самостоятельному выбору интернет-провайдеров
Эксперты рассказали, что нельзя запрещать делать своей кошке
Почему морковь может вырасти кривой?
RCP: английский ученый Джон Ди использовал реликвию ацтеков для предсказаний
Plos One: одышка и повышенная утомляемость могут быть симптомами рака
Постный майонез с крахмалом: вы точно не сможете отличить его от того, что продаётся в магазине
Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций
Тренер Чуркина рассказала, чем полезна йога
Российская компания начала сборку Citroen C5 Aircross на заводе, принадлежавшем Stellantis
Прыщи на коже головы: причины, симптомы и эффективное лечение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников