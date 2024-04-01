Разбираемся в дискуссии: стоит ли мыть голову ежедневно или лучше делать перерывы?

Вред ежедневного мытья волос: разбираемся с мифами и фактами

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дискуссия о частоте мытья волос продолжается уже долгое время. Некоторые утверждают, что ежедневное мытье необходимо, в то время как другие предпочитают делать перерыв в 2-3 дня между этой процедурой. Итак, вредно ли мыть голову каждый день? Специалисты портала realsimple.com дают ответ.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вредно ли мыть голову каждый день?

По своей сути, ежедневное мытье волос не так уж и вредно. Так же, как и в уходе за кожей, идеальная частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Если ежедневное мытье приносит пользу вашим волосам и коже головы, продолжайте. Оптимальная частота зависит от ваших потребностей и образа жизни.

Какие типы волос требуют более частого мытья?

Тонкие, натуральные и прямые волосы требуют более частого ухода. Это связано с быстрым загрязнением из-за особенностей текстуры. Также для тех, кто страдает проблемами кожи головы, может потребоваться ежедневное очищение.

Идеальная частота мытья волос

Многие парикмахеры советуют использовать шампунь раз в два-три дня, чтобы избежать пересушивания и ломкости волос.

Признаки избыточного мытья волос

Жирная кожа головы, но сухие волосы.

Быстрое жирнение после мытья

Раздраженная кожа головы

Ломкость и секущиеся кончики

Тусклые волосы

Чтобы снизить частоту мытья, измените расписание постепенно, давая волосам время на адаптацию.

Можно мыть голову каждый день? | МИФЫ О ВОЛОСАХ | Вопрос трихологу #Shorts