Отбор знаменитостей: шесть превосходных масел, кремов и лосьонов для увлажнения тела

Выбор звезд: шесть лучших масел, кремов и лосьонов для тела

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно даже в неожиданные моменты перед объективами папарацци? Звезды делятся своими секретами красоты, прибегая не только к физическим тренировкам, но и к использованию продуктов, которые помогают сохранить их кожу гладкой, здоровой и сияющей. В этой подборке — основные предпочтения.

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Дженнифер Лав Хьюитт отдает предпочтение крему 8-Hour Cream Skin Protectant от Elizabeth Arden. Этот крем способен справиться с любой сухостью кожи и обеспечить защиту на протяжении 8 часов, благодаря растительным компонентам и витамину Е.

Актриса Аманда Сейфрид выбирает масло для тела Relaxing Body Oil от Weleda, которое обладает длительным действием и расслабляющим ароматом лаванды, идеальным для применения перед сном.

Энн Хэтэуэй отдаёт предпочтение пене для ванны Lavander Foaming Bath от L'occitane, которая создаёт обильную пену и обладает расслабляющим ароматом лаванды, оставляя кожу мягкой и гладкой.

Виктория Бэкхэм использует масло для тела Mango Body Butter от The Body Shop, которое помогает смягчить сухую кожу и продлить загар после возвращения из жарких стран.

Дженна Фишер рекомендует масло для бритья от Kiehl's, которое, несмотря на мужское назначение, помогает смягчить волоски на ногах перед бритьем и предотвратить раздражение.

Шей Митчелл останавливает свой выбор на лосьоне для душа Wet Skin Moisturizer от Jergens, который наносится на влажную кожу и мгновенно впитывается, обеспечивая увлажнение и приятный аромат кокоса на целый день.

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