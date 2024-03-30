Отбор знаменитостей: шесть превосходных масел, кремов и лосьонов для увлажнения тела

Хочешь выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно даже в неожиданные моменты перед объективами папарацци? Звезды делятся своими секретами красоты, прибегая не только к физическим тренировкам, но и к использованию продуктов, которые помогают сохранить их кожу гладкой, здоровой и сияющей. В этой подборке — основные предпочтения.
Дженнифер Лав Хьюитт отдает предпочтение крему 8-Hour Cream Skin Protectant от Elizabeth Arden. Этот крем способен справиться с любой сухостью кожи и обеспечить защиту на протяжении 8 часов, благодаря растительным компонентам и витамину Е.
Актриса Аманда Сейфрид выбирает масло для тела Relaxing Body Oil от Weleda, которое обладает длительным действием и расслабляющим ароматом лаванды, идеальным для применения перед сном.
Энн Хэтэуэй отдаёт предпочтение пене для ванны Lavander Foaming Bath от L'occitane, которая создаёт обильную пену и обладает расслабляющим ароматом лаванды, оставляя кожу мягкой и гладкой.
Виктория Бэкхэм использует масло для тела Mango Body Butter от The Body Shop, которое помогает смягчить сухую кожу и продлить загар после возвращения из жарких стран.
Дженна Фишер рекомендует масло для бритья от Kiehl's, которое, несмотря на мужское назначение, помогает смягчить волоски на ногах перед бритьем и предотвратить раздражение.
Шей Митчелл останавливает свой выбор на лосьоне для душа Wet Skin Moisturizer от Jergens, который наносится на влажную кожу и мгновенно впитывается, обеспечивая увлажнение и приятный аромат кокоса на целый день.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.