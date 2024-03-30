Как поддержать свой вид во время простуды: 8 неотложных советов красоты

Как хорошо выглядеть при простуде: 8 "экстренных" бьюти-хаков

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда простуда настигла именно в тот момент, когда нельзя позволить себе расслабиться. Будь то важная рабочая встреча или экзамен в университете, мы хотим выглядеть презентабельно и уверенно. В такие моменты важно знать, как скрыть признаки болезни и поддержать свой внешний вид.

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Увлажнение кожи: шелушащаяся кожа требует постоянного увлажнения. Выберите качественный увлажняющий крем, такой как Moisture Surge Intense или Comfort on Call Allergy Tested Relief Cream от Clinique. Это поможет восстановить увлажнение и питание кожи. Снятие покраснения на носу: для снятия покраснения на носу используйте бальзам Cicaplast Baume B5 от La Roche-Posay. Это средство помогает снизить раздражение и уменьшить шелушение кожи. Увлажнение губ: масло или кремовый бальзам для губ помогут увлажнить и смягчить их. Попробуйте Triple Protection Factor Lip Balm SPF30 от Elizabeth Arden, который содержит масло карите и витамины А и Е. Освежение цвета лица: чтобы придать лицу свежий вид, используйте витаминизированные патчи под глаза и увлажняющие маски для лица. Рекомендуемые продукты: патчи под глаза Super Aqua-Patch от Guerlain и маска для лица Vital Hydra Solution от Dr. Jart+. Облегчение дыхания: принятие горячей ванны с эфирными маслами, такими как мята, пихта или еловая хвоя, поможет облегчить дыхание. Макияж глаз: для натурального вида рекомендуется использовать тушь для ресниц Roller Lash от Benefit, которая делает ресницы объемными без излишней яркости. Самомассаж лица: массаж лица поможет расслабиться и снять отечность. Выбор румян: при пожелтении кожи используйте румяна с персиковым или абрикосовым оттенком, например, Silky Touch Blush от Essence в оттенке Summer Dreaming.

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