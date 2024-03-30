Как поддержать свой вид во время простуды: 8 неотложных советов красоты

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда простуда настигла именно в тот момент, когда нельзя позволить себе расслабиться. Будь то важная рабочая встреча или экзамен в университете, мы хотим выглядеть презентабельно и уверенно. В такие моменты важно знать, как скрыть признаки болезни и поддержать свой внешний вид.
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Увлажнение кожи: шелушащаяся кожа требует постоянного увлажнения. Выберите качественный увлажняющий крем, такой как Moisture Surge Intense или Comfort on Call Allergy Tested Relief Cream от Clinique. Это поможет восстановить увлажнение и питание кожи.
Снятие покраснения на носу: для снятия покраснения на носу используйте бальзам Cicaplast Baume B5 от La Roche-Posay. Это средство помогает снизить раздражение и уменьшить шелушение кожи.
Увлажнение губ: масло или кремовый бальзам для губ помогут увлажнить и смягчить их. Попробуйте Triple Protection Factor Lip Balm SPF30 от Elizabeth Arden, который содержит масло карите и витамины А и Е.
Освежение цвета лица: чтобы придать лицу свежий вид, используйте витаминизированные патчи под глаза и увлажняющие маски для лица. Рекомендуемые продукты: патчи под глаза Super Aqua-Patch от Guerlain и маска для лица Vital Hydra Solution от Dr. Jart+.
Облегчение дыхания: принятие горячей ванны с эфирными маслами, такими как мята, пихта или еловая хвоя, поможет облегчить дыхание.
Макияж глаз: для натурального вида рекомендуется использовать тушь для ресниц Roller Lash от Benefit, которая делает ресницы объемными без излишней яркости.
Самомассаж лица: массаж лица поможет расслабиться и снять отечность.
Выбор румян: при пожелтении кожи используйте румяна с персиковым или абрикосовым оттенком, например, Silky Touch Blush от Essence в оттенке Summer Dreaming.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Как лечить простуду, ОРВИ правильно? 5 советов от врача терапевта
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ