Как поддержать свой вид во время простуды: 8 неотложных советов красоты

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Как хорошо выглядеть при простуде: 8 "экстренных" бьюти-хаков

2:01
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Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда простуда настигла именно в тот момент, когда нельзя позволить себе расслабиться. Будь то важная рабочая встреча или экзамен в университете, мы хотим выглядеть презентабельно и уверенно. В такие моменты важно знать, как скрыть признаки болезни и поддержать свой внешний вид.

Как хорошо выглядеть при простуде: 8 "экстренных" бьюти-хаков
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Увлажнение кожи: шелушащаяся кожа требует постоянного увлажнения. Выберите качественный увлажняющий крем, такой как Moisture Surge Intense или Comfort on Call Allergy Tested Relief Cream от Clinique. Это поможет восстановить увлажнение и питание кожи.
  2. Снятие покраснения на носу: для снятия покраснения на носу используйте бальзам Cicaplast Baume B5 от La Roche-Posay. Это средство помогает снизить раздражение и уменьшить шелушение кожи.
  3. Увлажнение губ: масло или кремовый бальзам для губ помогут увлажнить и смягчить их. Попробуйте Triple Protection Factor Lip Balm SPF30 от Elizabeth Arden, который содержит масло карите и витамины А и Е.
  4. Освежение цвета лица: чтобы придать лицу свежий вид, используйте витаминизированные патчи под глаза и увлажняющие маски для лица. Рекомендуемые продукты: патчи под глаза Super Aqua-Patch от Guerlain и маска для лица Vital Hydra Solution от Dr. Jart+.
  5. Облегчение дыхания: принятие горячей ванны с эфирными маслами, такими как мята, пихта или еловая хвоя, поможет облегчить дыхание.
  6. Макияж глаз: для натурального вида рекомендуется использовать тушь для ресниц Roller Lash от Benefit, которая делает ресницы объемными без излишней яркости.
  7. Самомассаж лица: массаж лица поможет расслабиться и снять отечность.
  8. Выбор румян: при пожелтении кожи используйте румяна с персиковым или абрикосовым оттенком, например, Silky Touch Blush от Essence в оттенке Summer Dreaming.
Как лечить простуду, ОРВИ правильно? 5 советов от врача терапевта
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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