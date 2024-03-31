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Правильное умывание лица: советы ведущего дерматолога и ингредиенты, которых следует избегать

Как правильно умываться: советы ведущего дерматолога для здоровой кожи

1:57
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Умывание лица - это не только ежедневная процедура гигиены, но и ключевой шаг в уходе за кожей. Дерматологи портала realsimple.com подчеркивают важность правильного подхода к этой рутине, чтобы обеспечить оптимальное здоровье и чистоту кожи. Ведущий дерматолог доктор Энгельман делится своими советами о том, как правильно умываться и каких ингредиенты стоит избегать, чтобы достичь наилучших результатов.

Как правильно умываться: советы ведущего дерматолога для здоровой кожи
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Как правильно нужно умываться?

Начните с применения мягкого очищающего средства на масляной основе. Это позволит удалить загрязнения, не пересушивая кожу, подчеркивает доктор Энгельман.

Продолжительность умывания должна быть достаточной, чтобы полностью удалить макияж, отмечает доктор Энгельман. Обычно этому требуется уделить одну-две минуты. Для усиления эффекта рекомендуется проводить массаж круговыми движениями.

Важность отшелушивания кожи не следует недооценивать. Это помогает избавиться от омертвевших клеток и шелушения, которые могут придавать коже тусклый вид. Доктор рекомендует использовать химические отшелушивающие средства вместо механических.

Каких ингредиентов стоит избегать?

Доктор Энгельман предостерегает от использования триклозана, который может присутствовать в мыле и очищающих средствах. Этот ингредиент связан с риском развития рака кожи и проблемами щитовидной железы. Также следует избегать лаурилсульфата натрия, часто встречающегося в пенообразователях многих средств для умывания.

Как часто нужно умываться?

Регулярное умывание необходимо, по меньшей мере, один раз в день, особенно перед сном, советует доктор Энгельман. Это позволит поддерживать здоровье и чистоту кожи, освобождая ее от загрязнений и макияжа.

Следуя этим советам, вы поддержите здоровье и свежесть вашей кожи!

Как правильно умываться
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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