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Шёлковые наволочки: преимущества для кожи в борьбе со старением, прыщами и сухостью

Шелковистые наволочки: три основных преимущества для здоровья кожи

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Шелковистая наволочка — это необходимый аксессуар в борьбе за молодость и здоровье вашей кожи. Доктор Брендан Кэмп, специалист по дерматологии портала realsimple.com, отмечает, что шелк, благодаря своей гладкости и мягкости, снижает трение на коже, что приводит к уменьшению абразивного воздействия. Сегодня мы назовем три главных преимущества, которые шелковые наволочки могут принести вашей коже.

Шелковистые наволочки: три основных преимущества для здоровья кожи
Фото: PxHere is licensed under CC0

Преимущества против старения

Шелковые наволочки действительно способны уменьшить образование морщин и предотвратить старение кожи. Это связано с тем, что они не только приятны на ощупь, но и снижают трение, что в конечном итоге способствует сохранению упругости и молодости кожи. Доктор подчеркивает, что это помогает замедлить процесс старения и сохранить кожу в отличном состоянии на протяжении многих лет.

Борьба с появлением прыщей

Используя шелковую наволочку, вы также уменьшаете риск появления прыщей, благодаря, снижению трения между кожей и поверхностью подушки. Это способствует уменьшению впитывания пота и масел, что, в свою очередь, снижает размножение бактерий, ответственных за появление прыщей. Благодаря этому механизму шелковые наволочки могут помочь предотвратить проблему с высыпаниями и улучшить состояние кожи в целом.

Увлажнение кожи

Увлажненность кожи играет ключевую роль в ее здоровье и красоте. Используя шелковую наволочку, вы можете поддерживать уровень гидратации кожи, так как шелк впитывает значительно меньше влаги по сравнению с другими материалами, такими как хлопок. Доктор Кэмп подчеркивает, что это помогает сохранить кожу увлажненной на протяжении всей ночи, что является ключом к ее здоровью и молодости.

Позвольте себе наслаждаться комфортом и пользой шелка каждую ночь, даря вашей коже заботу и уход.

Шелковая наволочка VS хлопковая наволочка. Еще один способ для здоровой кожи и волос.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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