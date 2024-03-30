Рассмотрим с экспертом три принципа, которые следует учитывать при выборе шампуней и кондиционеров

Три правила выбора шампуней и бальзамов: разбираемся с экспертом

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Трихолог-консультант Анна Порткова предлагает руководство по выбору шампуней и бальзамов, утверждая, что хотя состав большинства шампуней похож, важно учитывать индивидуальные потребности каждого типа волос.

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Она подчеркивает, что шампунь должен соответствовать типу кожи головы, а бальзам — структуре волос. Например, людям с избыточной секрецией сальных желез не следует использовать средства для жирных волос, так как это может стимулировать выработку себума.

Важно также внимательно относиться к рекомендациям на этикетках продуктов: если шампунь предназначен для использования через день, его не стоит применять ежедневно, чтобы избежать негативных последствий для волос.

Шампуни глубокой очистки могут быть полезны, но их следует использовать не более двух раз в месяц, так как их щелочная природа может вызвать проблемы с кожей головы и волосами при слишком частом применении.

Как выбрать шампунь по типу кожи головы и волос? Виды шампуней | Что? Куда? Зачем?