По всему миру: пять тайн красоты из Марокко

На нашем косметическом маршруте уже отмечены Корея, Швеция и Израиль, а теперь приглашаем вас отправиться в удивительное Королевство Марокко, где ждут пять секретов красоты.
Аргановое масло — один из древнейших красотных секретов марокканских женщин, которое отлично питает и защищает кожу, а также придает блеск волосам. Это "жидкое золото" можно добавить в любимый крем или использовать в чистом виде на коже лица и тела.
Хаммам — это восточная версия общественной бани, которую марокканки посещают, чтобы очистить кожу и улучшить кровообращение. Дополняя поход в баню чаепитием и ароматерапией, можно достичь не только приятного, но и полезного эффекта для организма.
Бельди, или черное мыло, традиционно используется для очищения кожи в хаммаме, но также подходит для ежедневного домашнего ухода. Оно содержит целебные растения и масла, которые помогают глубоко очистить кожу.
Рукавица для пилинга, или рукавица кесе, повышает эффективность хаммама и бельди, помогая мягко, но глубоко очистить кожу от омертвевших клеток.
Глина Гассул, добываемая в Атласских горах Марокко, богата минералами и подходит для ухода за кожей лица и тела. Она вытягивает загрязнения из пор, сохраняя при этом естественный защитный слой кожи.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.