Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перечислены наиболее полезные фруктовые перекусы
Брускетта с помидорами и козьим сыром: лёгкая закуска
В России резко подорожает покраска автомобилей
Идеальное средство для полировки автомобильных фар: об этом стоит узнать каждому водителю
Тыква "Марина из Киоджа"
Эксперты назвали три вещи, за которые кот будет вас ненавидеть
Daily Mail: отход ко сну до 22:00 способствует очищению мозга от токсичных белков
Захарова посоветовала Бербок купить карту, учебник истории и жвачку
Российские туристы не смогли покинуть Египет из-за санкций
По всему миру: пять тайн красоты из Марокко

Вокруг света: пять марокканских секретов красоты

1:25
Моя семья » Красота и стиль

На нашем косметическом маршруте уже отмечены Корея, Швеция и Израиль, а теперь приглашаем вас отправиться в удивительное Королевство Марокко, где ждут пять секретов красоты.

Вокруг света: пять марокканских секретов красоты
Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Аргановое масло

Аргановое масло — один из древнейших красотных секретов марокканских женщин, которое отлично питает и защищает кожу, а также придает блеск волосам. Это "жидкое золото" можно добавить в любимый крем или использовать в чистом виде на коже лица и тела.

Хаммам

Хаммам — это восточная версия общественной бани, которую марокканки посещают, чтобы очистить кожу и улучшить кровообращение. Дополняя поход в баню чаепитием и ароматерапией, можно достичь не только приятного, но и полезного эффекта для организма.

Бельди

Бельди, или черное мыло, традиционно используется для очищения кожи в хаммаме, но также подходит для ежедневного домашнего ухода. Оно содержит целебные растения и масла, которые помогают глубоко очистить кожу.

Рукавица для пилинга

Рукавица для пилинга, или рукавица кесе, повышает эффективность хаммама и бельди, помогая мягко, но глубоко очистить кожу от омертвевших клеток.

Глина Гассул

Глина Гассул, добываемая в Атласских горах Марокко, богата минералами и подходит для ухода за кожей лица и тела. Она вытягивает загрязнения из пор, сохраняя при этом естественный защитный слой кожи.

Секреты красоты марокканских женщин
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов
Этот кустарник даёт вкусные плоды и радует глаз цветением: лёгок в выращивании — любовь садоводов
Последние материалы
В России резко подорожает покраска автомобилей
Идеальное средство для полировки автомобильных фар: об этом стоит узнать каждому водителю
Вокруг света: пять марокканских секретов красоты
Тыква "Марина из Киоджа"
Эксперты назвали три вещи, за которые кот будет вас ненавидеть
Daily Mail: отход ко сну до 22:00 способствует очищению мозга от токсичных белков
Захарова посоветовала Бербок купить карту, учебник истории и жвачку
Российские туристы не смогли покинуть Египет из-за санкций
Многодетные родители: у этих российских актёров действительно много потомков
Как приготовить хлеб из кабачков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников