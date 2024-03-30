По всему миру: пять тайн красоты из Марокко

Вокруг света: пять марокканских секретов красоты

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На нашем косметическом маршруте уже отмечены Корея, Швеция и Израиль, а теперь приглашаем вас отправиться в удивительное Королевство Марокко, где ждут пять секретов красоты.

Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Аргановое масло

Аргановое масло — один из древнейших красотных секретов марокканских женщин, которое отлично питает и защищает кожу, а также придает блеск волосам. Это "жидкое золото" можно добавить в любимый крем или использовать в чистом виде на коже лица и тела.

Хаммам

Хаммам — это восточная версия общественной бани, которую марокканки посещают, чтобы очистить кожу и улучшить кровообращение. Дополняя поход в баню чаепитием и ароматерапией, можно достичь не только приятного, но и полезного эффекта для организма.

Бельди

Бельди, или черное мыло, традиционно используется для очищения кожи в хаммаме, но также подходит для ежедневного домашнего ухода. Оно содержит целебные растения и масла, которые помогают глубоко очистить кожу.

Рукавица для пилинга

Рукавица для пилинга, или рукавица кесе, повышает эффективность хаммама и бельди, помогая мягко, но глубоко очистить кожу от омертвевших клеток.

Глина Гассул

Глина Гассул, добываемая в Атласских горах Марокко, богата минералами и подходит для ухода за кожей лица и тела. Она вытягивает загрязнения из пор, сохраняя при этом естественный защитный слой кожи.

Секреты красоты марокканских женщин