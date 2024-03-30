Как удалить липомы: рекомендации специалиста по косметологии

Как избавиться от жировиков: cоветы от косметолога

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматокосметолог Виктория Бритько предоставила информацию о жировиках (липомах), включая их определение, причины появления и опасность использования народных методов для их лечения.

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Липома представляет собой доброкачественное образование из жировых клеток с четкими границами, которое может возникать на различных частях тела. Возможные причины появления включают генетическую предрасположенность, дефицит витаминов, нарушения обмена веществ и травмы. Обычно липомы не вызывают боли и представляют собой косметическую проблему, однако их рост может привести к дисфункции окружающих тканей.

Существует несколько видов липом, включая липофиброму, фибролипому, миолипому и ангиолипому, которые могут различаться по составу и локализации.

Жировики чаще всего образуются из-за нарушения процесса разрушения жировой ткани, а пальпация обычно не сопровождается болезненностью. Удаление липом рекомендуется проводить специалистами, используя хирургические, лазерные или ультразвуковые методы. Не стоит использовать народные методы, так как они могут быть неэффективными или даже опасными для здоровья.

После удаления липомы важно следить за питанием и принимать рекомендованные витамины и ферменты для поддержания здоровья.

Что такое липома и как от нее избавиться?