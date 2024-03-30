Как поддерживать здоровье кожи во время менструации

Как ухаживать за кожей во время цикла

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женская кожа, всегда капризна и изменчива, подвержена влиянию фаз менструального цикла. Гормональные колебания оказывают различное воздействие на ее состояние, от сухости до увеличенной жирности и высыпаний.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В период менструации кожа часто становится сухой и тусклой, требуя максимального увлажнения и бережного очищения. Повышение уровня эстрогена и прогестерона в фолликулярную фазу способствует улучшению состояния кожи, делая ее увлажненной и эластичной. Овуляция сопровождается благоприятным состоянием кожи, но снижение уровня гормонов после нее может привести к комбинированности или жирности кожи. В период лютеиновой фазы кожа подвержена предменструальным симптомам, требуя дополнительного увлажнения и бережного ухода.

Сбалансированное питание, регулярное очищение и увлажнение кожи, а также легкие средства ухода помогают поддерживать здоровье кожи во время всего цикла.

Уход за собой во время менструального цикла | Чем пользоваться во время менструации?