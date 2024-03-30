Как поддерживать здоровье кожи во время менструации

Женская кожа, всегда капризна и изменчива, подвержена влиянию фаз менструального цикла. Гормональные колебания оказывают различное воздействие на ее состояние, от сухости до увеличенной жирности и высыпаний.
В период менструации кожа часто становится сухой и тусклой, требуя максимального увлажнения и бережного очищения. Повышение уровня эстрогена и прогестерона в фолликулярную фазу способствует улучшению состояния кожи, делая ее увлажненной и эластичной. Овуляция сопровождается благоприятным состоянием кожи, но снижение уровня гормонов после нее может привести к комбинированности или жирности кожи. В период лютеиновой фазы кожа подвержена предменструальным симптомам, требуя дополнительного увлажнения и бережного ухода.
Сбалансированное питание, регулярное очищение и увлажнение кожи, а также легкие средства ухода помогают поддерживать здоровье кожи во время всего цикла.
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