Ключевые правила для восстановления ресниц после наращивания

Your browser does not support the audio element.

Известное наращивание ресниц стало популярной процедурой среди женщин, помогая им достичь длинных и объемных ресниц, особенно если их природные ресницы тонкие или ослабленные из-за недостатка витаминов. Однако, наращенные ресницы имеют свой срок годности, и через несколько недель требуется либо повторить процедуру, либо вернуться к своим естественным ресницам. Восстановление ресниц после наращивания становится важной задачей в такой ситуации.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license