Положительные и отрицательные стороны криотерапии

Криотерапия: польза и вред

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Криотерапия — это процедура, при которой организм подвергается воздействию низких температур (от -25 до -150°C), направленная на общее оздоровление, омоложение и очищение кожи.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует несколько методов криотерапии. Локальная криотерапия направлена на обработку конкретных участков кожи, таких как угревая сыпь, папилломы, бородавки или шрамы. Общая криотерапия воздействует на весь организм, повышая иммунитет, улучшая кровообращение и ускоряя обмен веществ.

Процедура общей криотерапии чаще всего проводится в специальной криосауне, где с помощью жидкого азота температура снижается до 150°C. Этот процесс безопасен для организма, так как холод не проникает глубже кожи.

Криотерапия способствует омолаживающему эффекту, устраняет заболевания миндалин, улучшает эластичность кожи, благоприятно влияет на психическое здоровье и помогает в процессе похудения.

Однако у криотерапии есть свои противопоказания. Ее не рекомендуется при некоторых хронических заболеваниях, психоэмоциональной неустойчивости, индивидуальной непереносимости жидкого азота, в период беременности и при кормлении. Перед началом курса процедур необходимо проконсультироваться с врачом.

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