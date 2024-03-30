Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюменские ученые нашли способ предсказать заболеваемость диабетом
Приморскому краю для строительства курорта требуется федеральная поддержка в 6 млрд рублей
Известны разрешенные для разведения на даче виды животных
Краснодарскому краю угрожает опасность - предупреждает МЧС
Гонщик Феттель: Я думаю о возвращении в Формулу
Крем-суп из сельдерея на кокосовом молоке: рецепт
Борьба с "обочечниками": как правильно отомсить на нарушения на дороге?
Никто не хочет покупать: Александр Петров не может продать двухуровневые апартаменты
Кинологи рассказали, когда гулять с собакой
Положительные и отрицательные стороны криотерапии

Криотерапия: польза и вред

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Криотерапия — это процедура, при которой организм подвергается воздействию низких температур (от -25 до -150°C), направленная на общее оздоровление, омоложение и очищение кожи.

Криотерапия: польза и вред
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует несколько методов криотерапии. Локальная криотерапия направлена на обработку конкретных участков кожи, таких как угревая сыпь, папилломы, бородавки или шрамы. Общая криотерапия воздействует на весь организм, повышая иммунитет, улучшая кровообращение и ускоряя обмен веществ.

Процедура общей криотерапии чаще всего проводится в специальной криосауне, где с помощью жидкого азота температура снижается до 150°C. Этот процесс безопасен для организма, так как холод не проникает глубже кожи.

Криотерапия способствует омолаживающему эффекту, устраняет заболевания миндалин, улучшает эластичность кожи, благоприятно влияет на психическое здоровье и помогает в процессе похудения.

Однако у криотерапии есть свои противопоказания. Ее не рекомендуется при некоторых хронических заболеваниях, психоэмоциональной неустойчивости, индивидуальной непереносимости жидкого азота, в период беременности и при кормлении. Перед началом курса процедур необходимо проконсультироваться с врачом.

КРИОМАССАЖ, КРИОПИЛИНГ И КРИОДЕРМАБРАЗИЯ: польза и вред «холодных»‎ процедур в косметологии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Последние материалы
Тюменские ученые нашли способ предсказать заболеваемость диабетом
Криотерапия: польза и вред
Приморскому краю для строительства курорта требуется федеральная поддержка в 6 млрд рублей
Известны разрешенные для разведения на даче виды животных
Краснодарскому краю угрожает опасность - предупреждает МЧС
Гонщик Феттель: Я думаю о возвращении в Формулу
Крем-суп из сельдерея на кокосовом молоке: рецепт
Борьба с "обочечниками": как правильно отомсить на нарушения на дороге?
Никто не хочет покупать: Александр Петров не может продать двухуровневые апартаменты
Кинологи рассказали, когда гулять с собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников