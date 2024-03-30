Какие косметические средства необходимо взять с собой в поездку: перечень из пяти продуктов для ухода за собой

Представлен набор косметических продуктов, идеальных для путешествий и повседневного ухода.
Включает в себя салфетки для снятия макияжа, BB-крем с SPF, универсальный уход для лица и тела, сухое масло и аква-флюид. BB-крем Nude от Erborian выделяется своим уникальным оттенком, который подходит для светлой кожи, а также обладает увлажняющими свойствами и длительным действием до 12 часов.
Очищающие салфетки Makeup Remover Cleansing Towelettes от Neutrogena обеспечивают эффективное очищение кожи в любое время и место, сохраняя ее увлажненность.
Увлажняющий крем-уход Sisu от Lumene идеально подходит для городской жизни и путешествий благодаря своей легкой текстуре и двойному использованию в утреннем и вечернем уходе.
Сухое масло Huile Prodigieuse от Nuxe предлагает универсальное применение для кожи, волос и тела, обеспечивая мягкость и гладкость.
Аква-флюид Hydra Genius Aqua Fluid "Гений увлажнения" от L'Oréal Paris содержит гиалуроновую кислоту и сок алоэ, которые увлажняют и освежают кожу, придавая ей матовость и бархатистость.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.