Какие косметические средства необходимо взять с собой в поездку: перечень из пяти продуктов для ухода за собой

Что брать с собой в путешествие: список из пять бьюти-средств, которые вам нужны

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представлен набор косметических продуктов, идеальных для путешествий и повседневного ухода.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Включает в себя салфетки для снятия макияжа, BB-крем с SPF, универсальный уход для лица и тела, сухое масло и аква-флюид. BB-крем Nude от Erborian выделяется своим уникальным оттенком, который подходит для светлой кожи, а также обладает увлажняющими свойствами и длительным действием до 12 часов.

Очищающие салфетки Makeup Remover Cleansing Towelettes от Neutrogena обеспечивают эффективное очищение кожи в любое время и место, сохраняя ее увлажненность.

Увлажняющий крем-уход Sisu от Lumene идеально подходит для городской жизни и путешествий благодаря своей легкой текстуре и двойному использованию в утреннем и вечернем уходе.

Сухое масло Huile Prodigieuse от Nuxe предлагает универсальное применение для кожи, волос и тела, обеспечивая мягкость и гладкость.

Аква-флюид Hydra Genius Aqua Fluid "Гений увлажнения" от L'Oréal Paris содержит гиалуроновую кислоту и сок алоэ, которые увлажняют и освежают кожу, придавая ей матовость и бархатистость.

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