Рекомендации косметолога: как избавиться от растяжек на коже

Советует косметолог: как избавиться от растяжек на теле

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Вопросы о том, возможно ли избавиться от растяжек на теле и как это сделать в домашних условиях, а также о сравнительной эффективности инъекционных методов и лазерной шлифовки, освещает дерматолог и косметолог Валентина Мурга.

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Причины появления растяжек

Растяжки, или стрии, возникают вследствие резких колебаний веса, растяжения кожи во время беременности и лактации, активного роста в подростковом возрасте, а также гормональных изменений. Их красно-синий оттенок связан с парезом (ослаблением) кровеносных сосудов, поэтому методы борьбы с ними направлены на стимуляцию кровообращения.

У женщин стрии часто появляются во время беременности и кормления грудью. Однако в этот период не все методы безопасны. Например, мезотерапия может вызвать аллергию у матери и ребенка. В этот период предпочтительными являются физиотерапевтические методы, такие как лазерная шлифовка.

Чтобы снизить риск аллергических реакций, можно использовать проверенные косметические средства, содержащие гиалуроновую кислоту и витамины, а также натуральные масла, например, кокосовое или какао.

Применение аппаратных технологий

Для уменьшения стрий используются различные методы, включая инъекционные, физиотерапевтические (лазерную шлифовку) и лечебные массажи с применением кремов и пилингов. Хотя полное исчезновение растяжек невозможно, возможно уменьшить их на 70%.

Лазерная шлифовка эффективна для свежих растяжек красного цвета. Она безопасна и не вызывает побочных эффектов, но требует осторожности после процедуры, чтобы избежать пигментации.

Инъекционные методы, такие как мезотерапия, стимулируют неоколлагенез и могут использоваться для уменьшения как свежих, так и старых растяжек. Они могут вызвать аллергические реакции и требуют предварительной проверки на аллергию.

Удаление растяжек пилингами имеет ограниченную эффективность из-за низкой проникающей способности кожи.

Индивидуальный подход

При разработке программы процедур учитываются образ жизни пациента, его предпочтения и болевой порог. Например, после завершения кормления грудью мезотерапевтические инъекции могут проводиться еженедельно.

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