Как тренировки по боксу формируют женское тело

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Как бокс влияет на женскую фигуру

1:49
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В преддверии летнего сезона многие дамы активизировались в спортзалах и искали новые методы для достижения подтянутой фигуры. Популярностью пользуется бокс, считается одним из наиболее эффективных и актуальных способов привести себя в форму. Хотя общепринято мнение, что бокс связан с жесткостью и занятиями, предпочтительно мужчинам, на самом деле это не так, утверждает Ризван Махмудов, опытный тренер и управляющий студии персональных тренировок Brothers Boxing Club.

Как бокс влияет на женскую фигуру
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Одной из распространенных заблуждений является мнение о том, что бокс приводит к перекачке рук и плеч, не обращая внимание на нижнюю часть тела, что важно для женщин. Однако настоящий тренажерный процесс активно задействует ноги и всё тело в целом, обеспечивая хорошую кардионагрузку и поддерживая мышечный корсет в тонусе.

Спина приобретает женственный рельеф, а не становится нежелательно широкой, благодаря правильному распределению нагрузки на мышечный корсет. Тренировки бокса также помогают сохранить ногти в порядке, несмотря на интенсивность занятий.

Что касается опасений относительно травмирования суставов и пальцев, тренеры строго следят за правильностью техники и используют защитное снаряжение, минимизируя риск травм. Более того, бокс значительно повышает кардио-нагрузку и способствует сжиганию до 600-700 калорий за тренировку, что делает его эффективным инструментом для снижения веса и повышения общей физической формы.

Рекомендуется заниматься боксом не менее двух раз в неделю, чтобы сохранить мышечную память и достичь видимых результатов. Тренировки бокса способствуют развитию всех групп мышц и улучшению координации движений, а также укрепляют уверенность в себе и помогают справиться со стрессом.

Бокс, как лучший способ похудеть | Ути-Beauty. Выпуск 41
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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