Тоник для кожи: определение и инструкция по применению

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Тоник для лица: что это такое и как пользоваться тоником

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Многим может показаться, что тоник для лица — лишнее звено в ряду уходовых средств. Тем не менее, его роль в уходе за кожей не следует недооценивать. Тоник — это неотъемлемая часть регулярного ухода за кожей, и его правильное использование может значительно улучшить состояние вашей кожи. Как утверждают эксперты BeautyHack, тоник помогает нормализовать pH-баланс кожи, который может быть нарушен в процессе очищения кожи. Этот продукт также способствует увлажнению кожи, и после его применения возможно, что у вас даже не понадобится дополнительное увлажняющее средство. Важно отметить, что тоник не нужно смывать после применения.

Тоник для лица: что это такое и как пользоваться тоником
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Если я использую мягкие средства очищения, нужно ли мне использовать тоник?

Существует теория о том, что современные средства очищения для кожи лица настолько мягкие, что после них использование тоника необязательно. Тем не менее, большинство косметологов рекомендует включить тоник в свою регулярную рутину ухода за кожей. Это связано с тем, что тоник помогает восстановить pH-баланс кожи, что важно для правильного функционирования последующих уходовых средств, таких как сыворотки и кремы. Тоник с легкой и водянистой текстурой способствует более эффективному восстановлению баланса кожи.

На какие критерии стоит обращать внимание при выборе тоника?

При выборе тоника для лица рекомендуется обратить внимание на несколько ключевых моментов. Важно подбирать тоник и средство для умывания от одного производителя, так как они должны работать в паре. Тоник помогает нормализовать pH-баланс кожи после очищения, поэтому важно выбирать качественные продукты. Если у вас жирная кожа, стоит избегать тоников с содержанием спирта, так как они могут вызвать излишнее сушение кожи и раздражение. Вместо этого, выбирайте тоники с увлажняющими компонентами, которые помогут поддерживать здоровый баланс кожи.

Выделили несколько лучших вариантов тоников для лица. Среди них:

  1. Тонизирующая вода Le Tonique от Chanel, которая освежает и успокаивает кожу, подготавливая ее к дальнейшему уходу.
  2. Тоник Lotion Tonique с экстрактом ромашки от Clarins, который увлажняет кожу и не вызывает раздражения благодаря деликатной формуле.
  3. Восстанавливающая эссенция-тоник с экстрактом авокадо Avocado Relief Essence Toner от Frudia, который удаляет омертвевшие частицы кожи и увлажняет ее.
  4. Лосьон-тоник Lotion Tonique от Eisenberg с экстрактами лакрицы и розовой воды, который тонизирует и смягчает кожу, не вызывая сухости или раздражения.
Тоник для лица. Для чего он нужен
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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