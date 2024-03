Каков период действия введённого в лицо ботокса?

Ботулинотоксин — универсальное средство с безграничными возможностями. Он применяется не только для разглаживания морщин, но и для лечения мигрени, избыточного потоотделения, бруксизма, а также способствует более быстрому заживлению ран. Однако его действие ограничено по времени.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic