Ботулинотоксин — универсальное средство с безграничными возможностями. Он применяется не только для разглаживания морщин, но и для лечения мигрени, избыточного потоотделения, бруксизма, а также способствует более быстрому заживлению ран. Однако его действие ограничено по времени.
После серии инъекций ботокса мышцы лица расслабляются, что приводит к разглаживанию морщин и улучшению упругости кожи. Первые изменения заметны через 5-7 дней, а максимальный результат обычно достигается через две недели.
Однако длительность действия может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, таких как скорость метаболизма, возраст и пол. Обычно эффект сохраняется до шести месяцев, но конкретную частоту процедур лучше обсудить с врачом-косметологом.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".