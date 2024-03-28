Каков период действия введённого в лицо ботокса?

Сколько длится действие ботокса

Ботулинотоксин — универсальное средство с безграничными возможностями. Он применяется не только для разглаживания морщин, но и для лечения мигрени, избыточного потоотделения, бруксизма, а также способствует более быстрому заживлению ран. Однако его действие ограничено по времени.

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После серии инъекций ботокса мышцы лица расслабляются, что приводит к разглаживанию морщин и улучшению упругости кожи. Первые изменения заметны через 5-7 дней, а максимальный результат обычно достигается через две недели.

Однако длительность действия может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, таких как скорость метаболизма, возраст и пол. Обычно эффект сохраняется до шести месяцев, но конкретную частоту процедур лучше обсудить с врачом-косметологом.

Сколько длится эффект ботокса. Наумчик Г.А. врач косметолог