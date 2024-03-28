4 шага к красивым волосам: маску, шампунь, кондиционер и пилинг нужно наносить в определённом порядке

В какой правильной последовательности стоит наносить косметику для волос

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Для тех, кто столкнулся с вопросом о том, как правильно применять маску и кондиционер для волос, вот правильная последовательность:

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Пилинг для кожи головы: начинайте уход с пилинга для кожи головы, который помогает эффективнее очистить кожу от загрязнений и ороговевших частиц.

Шампунь: после применения пилинга переходите к шампуню. Равномерно наносите его на кожу головы и вспеньте массирующими движениями.

Маска: шампунь раскрывает кутикулу волоса, что делает проникновение активных компонентов маски более эффективным. Поэтому маску следует наносить после шампуняции, чтобы она могла глубже увлажнить и питать волосы.

Кондиционер: заключительным этапом является применение кондиционера. Он помогает закрыть чешуйки волоса, делая его более гладким и защищенным от воздействия окружающей среды.

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