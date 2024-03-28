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Польза костного бульона для здоровья и красоты: богатый источник белка, коллагена и микроэлементов

Костный бульон: секрет здоровья и красоты на вашем столе

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Костный бульон – это не просто продукт, а настоящая находка для здоровья. В процессе длительного томления, который может длиться до двух дней, коллаген высвобождается из костей, обогащая жидкость. Таким образом, результатом является насыщенный и питательный бульон. Сегодня эксперты realsimple.com расскажут, какие преимущества для здоровья и красоты приносит этот продукт.

Костный бульон: секрет здоровья и красоты на вашем столе
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Высокое содержание белка и коллагена

Во-первых, он богат белком – в одной чашке бульона содержится около 10 граммов, что делает его отличным источником этого важного элемента питания. Кроме того, в костном бульоне содержится большое количество коллагена, необходимого для заживления ран, улучшения состояния кожи, волос и ногтей, а также для поддержания здоровья суставов.

Улучшения обмена веществ

Костный бульон также является богатым источником микроэлементов, таких как кальций, фосфор, магний, витамины А и К2, железо, цинк, селен и марганец. Эти вещества играют важную роль в метаболизме и общем здоровье организма. Кроме того, костный бульон содержит глицин, который способствует улучшению обмена веществ и обладает антиоксидантными свойствами.

Идеальный перекус

Не стоит забывать и о низком гликемическом индексе костного бульона, что делает его отличным перекусом между приемами пищи без резкого повышения уровня инсулина и снижения энергии.

Таким образом, костный бульон – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое способствует поддержанию общего состояния здоровья.

ПОЛЬЗА КОСТНОГО БУЛЬОНА. Как приготовить костный бульон: кето-рецепт.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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