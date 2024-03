Польза костного бульона для здоровья и красоты: богатый источник белка, коллагена и микроэлементов

Your browser does not support the audio element.

Костный бульон – это не просто продукт, а настоящая находка для здоровья. В процессе длительного томления, который может длиться до двух дней, коллаген высвобождается из костей, обогащая жидкость. Таким образом, результатом является насыщенный и питательный бульон. Сегодня эксперты realsimple.com расскажут, какие преимущества для здоровья и красоты приносит этот продукт.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.