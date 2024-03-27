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Сало, сливки, масло и макароны: четыре диеты без запрета жирных и мучных продуктов

Четыре вида диет для похудения, в которых можно есть жирное и мучное

1:42
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Хочешь есть много и всё же худеть? Существует четыре вида диет, которые помогут тебе в этом:

Четыре вида диет для похудения, в которых можно есть жирное и мучное
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Кето-диета: этот питательный режим разрешает сало, мясо, птицу (предпочтительно фермерского происхождения), рыбу, яйца, субпродукты, зелень и овощи, растущие над поверхностью земли, сливки, сметану, разные масла (сливочное, авокадо, оливковое и кокосовое), а также ягоды, орехи и семечки. Однако при этом придется отказаться от злаков, молока, картофеля, хлеба, сахара и фруктов.
  2. Безглютеновая диета: на этой диете отказываются от всех продуктов, содержащих глютен (злаки, мучные изделия, консервы, квас, мороженое), но при этом меню остается очень разнообразным. Можно употреблять различные виды мяса, птицы и рыбы, яйца, растительные и оливковые масла, рис, бобы, киноа, гречку, картофель, кисломолочные продукты и разные фрукты.
  3. Лиепайская диета: на этой диете можно есть майонез, консервы, бутерброды и все же худеть. Основное правило — следить за количеством потребляемых калорий (в день не более 1100-1200 ккал).
  4. Средиземноморская диета: здесь главное правило — не отказываться от продуктов, но употреблять больше рыбы, оливкового масла, риса, просо, макаронных изделий из цельнозерновой муки, фруктов, овощей, орехов, сухофруктов, молочных продуктов и сыров (таких как брынза и фета). Этот рацион также помогает профилактировать сердечно-сосудистые заболевания и снижает уровень холестерина.


Чем питаться без сахара и глютена?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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