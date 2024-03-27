От разнообразных гелей до энзимных пудр: полный обзор средств для очищения кожи

Большой гид по средствам для умывания

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Средства для умывания считаются базовыми в уходе за кожей, однако многие выбирают их не по типу кожи, а по внешнему виду упаковки или запаху. Однако профессионалы рекомендуют выбирать уходовые средства в соответствии с типом кожи и сезоном.

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Дерматолог-косметолог Яна Ходневич объясняет, что гели для умывания особенно подходят для жирной, проблемной и комбинированной кожи, обеспечивая глубокое очищение, матирование и сужение пор. Энзимные порошки эффективно удаляют загрязнения и остатки макияжа, подходят обладательницам жирной и комбинированной кожи. Гидрофильные масла рекомендуются для сухой и чувствительной кожи, обеспечивая нежное очищение и увлажнение. Пенки для умывания также подходят для сухой и чувствительной кожи, обеспечивая деликатное удаление загрязнений.

Важно учитывать частоту использования средств в зависимости от типа кожи и следовать рекомендациям специалистов.





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