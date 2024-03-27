Что делать, чтобы устранить отёки и тёмные круги под глазами, если патчи и маски не действуют

Как избавиться от мешков и тёмных кругов под глазами, если патчи и маски не помогают

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз отличается от кожи лица тонкостью и отсутствием сальных желез, что делает ее более уязвимой к возрастным изменениям. Проявлениями старения в этой области могут быть морщины, тёмные круги и опущенные веки. Для борьбы с этими проблемами и их профилактики необходимо не только использовать домашние средства, такие как маски, патчи и специальные кремы, но и обращаться за помощью к аппаратным и инъекционным процедурам.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тёмные круги могут быть вызваны различными причинами, такими как тонкая кожа, которая позволяет просвечивать капиллярам, или пигментация. Для предотвращения и уменьшения тёмных кругов следует избегать загара и использовать средства с SPF.

Отёки под глазами могут быть вызваны задержкой жидкости в жировой клетчатке, что приводит к растяжению кожи. Улучшить лимфодренаж и укрепить кожу может помочь процедура биоревитализации (Mesoeye), а также плазмолифтинг (PRP-терапия), стимулирующая выработку коллагена и эластина.

Для борьбы с морщинами и уплотнением кожи рекомендуется использовать инъекционные процедуры с гиалуроновой кислотой или контурную пластику с филлерами. Аппаратные методы, такие как игольчатый RF-лифтинг Scarlet или микротоковая терапия также могут помочь улучшить состояние кожи вокруг глаз.

Важно учитывать индивидуальные особенности и состояние кожи при выборе процедур, поэтому перед началом лечения рекомендуется консультация с врачом-косметологом.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СИНЯКОВ ПОД ГЛАЗАМИ ЗА 1 МИНУТУ - АПОЛЛО