Что делать, чтобы устранить отёки и тёмные круги под глазами, если патчи и маски не действуют

Кожа вокруг глаз отличается от кожи лица тонкостью и отсутствием сальных желез, что делает ее более уязвимой к возрастным изменениям. Проявлениями старения в этой области могут быть морщины, тёмные круги и опущенные веки. Для борьбы с этими проблемами и их профилактики необходимо не только использовать домашние средства, такие как маски, патчи и специальные кремы, но и обращаться за помощью к аппаратным и инъекционным процедурам.
Тёмные круги могут быть вызваны различными причинами, такими как тонкая кожа, которая позволяет просвечивать капиллярам, или пигментация. Для предотвращения и уменьшения тёмных кругов следует избегать загара и использовать средства с SPF.
Отёки под глазами могут быть вызваны задержкой жидкости в жировой клетчатке, что приводит к растяжению кожи. Улучшить лимфодренаж и укрепить кожу может помочь процедура биоревитализации (Mesoeye), а также плазмолифтинг (PRP-терапия), стимулирующая выработку коллагена и эластина.
Для борьбы с морщинами и уплотнением кожи рекомендуется использовать инъекционные процедуры с гиалуроновой кислотой или контурную пластику с филлерами. Аппаратные методы, такие как игольчатый RF-лифтинг Scarlet или микротоковая терапия также могут помочь улучшить состояние кожи вокруг глаз.
Важно учитывать индивидуальные особенности и состояние кожи при выборе процедур, поэтому перед началом лечения рекомендуется консультация с врачом-косметологом.
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