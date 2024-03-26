Сбросить лишний вес может быть проще, чем кажется, особенно если выбирать правильный подход, чтобы избежать неприятных последствий. Нутрициолог Елена Воронкова предлагает безопасные методы похудения, которые помогут достичь желаемого результата.
LCHF-диета, также известная как кето-диета, представляет собой вкусный и здоровый способ снизить вес. Она основана на уменьшении потребления обработанных углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сахар и глютен, и увеличении потребления жиров. Рацион включает в себя белки из мяса, рыбы, птицы, а также жиры из сливок, сметаны, авокадо и растительных масел, а углеводы — из овощей.
Система интервального голодания 16/8, удостоенная Нобелевской премии в 2016 году, предполагает 16-часовой период без пищи и 8-часовое окно для приема пищи, что способствует детоксикации и улучшению обмена веществ.
Средиземноморская диета, не имея жестких ограничений, включает в себя овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, рыбу и морепродукты, а также оливковое масло. Физическая активность также является важной частью этой диеты.
Выбор подходящего метода похудения зависит от предпочтений и индивидуальных особенностей, но важно помнить, что правильное питание и регулярная физическая активность — ключи к успешному снижению веса.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.