Экспертное мнение: лучшие диеты для достижения желаемой формы к началу лета

Мнение эксперта: топ диет, чтобы похудеть к лету

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сбросить лишний вес может быть проще, чем кажется, особенно если выбирать правильный подход, чтобы избежать неприятных последствий. Нутрициолог Елена Воронкова предлагает безопасные методы похудения, которые помогут достичь желаемого результата.

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LCHF-диета, также известная как кето-диета, представляет собой вкусный и здоровый способ снизить вес. Она основана на уменьшении потребления обработанных углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сахар и глютен, и увеличении потребления жиров. Рацион включает в себя белки из мяса, рыбы, птицы, а также жиры из сливок, сметаны, авокадо и растительных масел, а углеводы — из овощей.

Система интервального голодания 16/8, удостоенная Нобелевской премии в 2016 году, предполагает 16-часовой период без пищи и 8-часовое окно для приема пищи, что способствует детоксикации и улучшению обмена веществ.

Средиземноморская диета, не имея жестких ограничений, включает в себя овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, рыбу и морепродукты, а также оливковое масло. Физическая активность также является важной частью этой диеты.

Выбор подходящего метода похудения зависит от предпочтений и индивидуальных особенностей, но важно помнить, что правильное питание и регулярная физическая активность — ключи к успешному снижению веса.

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