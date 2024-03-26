Экспертное мнение: лучшие диеты для достижения желаемой формы к началу лета

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Мнение эксперта: топ диет, чтобы похудеть к лету

1:30
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Сбросить лишний вес может быть проще, чем кажется, особенно если выбирать правильный подход, чтобы избежать неприятных последствий. Нутрициолог Елена Воронкова предлагает безопасные методы похудения, которые помогут достичь желаемого результата.

Мнение эксперта: топ диет, чтобы похудеть к лету
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

LCHF-диета, также известная как кето-диета, представляет собой вкусный и здоровый способ снизить вес. Она основана на уменьшении потребления обработанных углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сахар и глютен, и увеличении потребления жиров. Рацион включает в себя белки из мяса, рыбы, птицы, а также жиры из сливок, сметаны, авокадо и растительных масел, а углеводы — из овощей.

Система интервального голодания 16/8, удостоенная Нобелевской премии в 2016 году, предполагает 16-часовой период без пищи и 8-часовое окно для приема пищи, что способствует детоксикации и улучшению обмена веществ.

Средиземноморская диета, не имея жестких ограничений, включает в себя овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, рыбу и морепродукты, а также оливковое масло. Физическая активность также является важной частью этой диеты.

Выбор подходящего метода похудения зависит от предпочтений и индивидуальных особенностей, но важно помнить, что правильное питание и регулярная физическая активность — ключи к успешному снижению веса.

💊КАК ПОХУДЕТЬ ЛЕГКО? КАКАЯ ДИЕТА CАМАЯ ЛУЧШАЯ❓ОБЗОР ДИЕТ. Врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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