Не оставляй на потом: уход за ресницами дома, включая масло усьмы и ежедневное очищение, — важные правила для их поддержания в отличном состоянии

Your browser does not support the audio element.

Стилист и визажист Наталья Миллер раскрывает основные правила ухода за ресницами, на которые многие, к сожалению, часто забывают обратить внимание. Стартуем марафон по уходу за ресницами, чтобы после периода карантина наши глаза радовали красивым видом.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license