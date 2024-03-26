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Не оставляй на потом: уход за ресницами дома, включая масло усьмы и ежедневное очищение, — важные правила для их поддержания в отличном состоянии

Не откладывай на завтра: масло усьмы, ежедневное очищение и другие правила ухода за ресницами дома

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Стилист и визажист Наталья Миллер раскрывает основные правила ухода за ресницами, на которые многие, к сожалению, часто забывают обратить внимание. Стартуем марафон по уходу за ресницами, чтобы после периода карантина наши глаза радовали красивым видом.

Не откладывай на завтра: масло усьмы, ежедневное очищение и другие правила ухода за ресницами дома
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Начнем с ключевого момента — очищения. Все знают, что важно не оставлять макияж или тушь на ресницах перед сном. Но не менее важно ежедневное очищение ресниц, даже без нанесения косметики. Эксперты утверждают, что на ресницах накапливается пыль, которая может стать источником бактерий, в конечном итоге приводя к их выпадению или замедленному росту. Поэтому Наталья предлагает полезный лайфхак по правильному очищению ресниц: используйте влажный ватный диск, помещенный под нижнее веко прямо под ресницы, и производите движения вдоль роста ресниц с помощью другого диска, смоченного очищающим средством. Этот метод не только глубоко очистит ресницы, но и поможет предотвратить появление морщин у глаз, так как нежная кожа вокруг глаза нуждается в бережном уходе.

Важно помнить и о сроках использования туши. Даже если тюбик еще не пуст, стоит менять его хотя бы раз в три месяца, чтобы избежать скопления бактерий, пыли и загрязнений внутри тюбика. Также стоит обращать внимание на состав туши: предпочтительнее выбирать продукты с ухаживающими формулами, содержащими, например, пчелиный воск или пантенол.

Если вы используете завивку ресниц, делайте это перед нанесением туши на чистые сухие ресницы, чтобы избежать повреждений.

Масло усьмы — отличное средство для восстановления и укрепления ресниц. Применяйте его с помощью чистой щеточки, нанося на середину роста ресниц и оставляя на 20-25 минут, затем удаляйте остатки сухим ватным диском. Рекомендуется использовать масло ежедневно в течение 4-5 недель, сделав перерыв в месяц, чтобы ресницы не привыкли к компонентам.

В повседневный уход за ресницами можно также включить массаж век, прохладные компрессы из лечебных трав, витаминные комплексы и специальные средства для ресниц с натуральным составом.

Не забывайте, что ухаживать за ресницами — это также заботиться о своем здоровье и красоте глаз.

Как отрастить длинные и густые ресницы😍Лучший способ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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