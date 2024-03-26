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Скрытые причины преждевременного старения кожи: как сохранить молодость на долгие годы

Преждевременное старение кожи: семь скрытых причин

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Преждевременное старение — это проблема, с которой сталкиваются многие люди в современном мире. Несмотря на то, что некоторые факторы влияют на кожу очевидно, есть и скрытые причины, о которых мы часто не задумываемся. Давайте рассмотрим 7 скрытых факторов от realsimple.com, которые могут ускорить процесс старения эпидермиса.

Преждевременное старение кожи: семь скрытых причин
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Недостаток защиты от ультрафиолета

Отказ от солнцезащитного крема в пасмурную погоду или нахождение в помещении — это одна из скрытых причин преждевременного старения. Ультрафиолетовые лучи солнца проникают через облака и окна, являясь главной причиной старения кожи.

Переизбыток нездоровой еды в рационе

Употребление большого количества обработанных и сладких продуктов — еще одна скрытая причина преждевременного старения. Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, и неправильный рацион может привести к появлению морщин.

Колебание веса

Экстремальные диеты и быстрая потеря килограммов могут привести к потере упругости и дегидрации кожи из-за слишком резкого снижения объемов.

Недостаточное внимание к ментальному состоянию

Депрессия и стресс могут ускорить процесс старения на молекулярном уровне, а также отразиться на внешнем виде кожи.

Недостаток увлажнения

Увлажнение кожи  изнутри и снаружи играет важную роль в поддержании ее упругости и сияния.

Бессонница

Хороший сон не только влияет на общее самочувствие, но и важен для обновления клеток эпидермиса  и выработки коллагена, который напрямую влияет на упругость кожи.

Перебор с пилингом

Чрезмерное отшелушивание может раздражать кожу и нарушать ее защитный барьер, что в конечном итоге приводит к преждевременному старению.

Избегая этих скрытых причин, можно снизить риск преждевременного старения кожи и сохранить ее молодость и упругость на долгие годы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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