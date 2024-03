Все преимущества в одной диете: принципы и действие гиалуроновой диеты

Многие считают, что диеты предназначены для похудения, однако существуют пищевые системы, ориентированные не только на уменьшение веса, но и на общее улучшение здоровья и красоты. Одной из таких безопасных и эффективных диет является гиалуроновая диета, направленная на восстановление здоровья кожи и волос. Гиалуроновая кислота, естественно вырабатываемая в организме, отвечает за упругость и увлажнение кожи. Ее недостаток может привести к сухости кожи и ломкости волос.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture