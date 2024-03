Совет дня: четыре простых шага к коже губ, выглядящей идеально

Давайте будем честными: индустрия красоты часто пропитана дезинформацией и умным маркетингом, что приводит к разочарованиям в поиске идеальных средств. Особенно это касается бальзамов для губ, на которые обычно накладываются высокие ожидания. Однако, чтобы обеспечить здоровье и красоту губ, необходим системный уход. Вот что следует делать регулярно:

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.