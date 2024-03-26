Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двукратный чемпион ОИ Кожевников считает, что фаворитом Кубка Гагарина является "Трактор"
"Росгосстрах": каско — самая эффективная финансовая защита автомобиля
Российский оператор БПЛА сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга"
Мария Ярмуш заявила, что ЕСПЧ отменит приговор экстрадиции в США
МО РФ: армия России с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70
Александр Лукашенко о Путине: когда надо было сказать, он вышел и сказал
Строительный эксперт научил, чем и как красить пластиковые окна
Автоэксперт Васильев: когда температура достигает 5 градусов тепла, нужно переходить на летние шины
Как приготовить мягкое сахарное печенье
Совет дня: четыре простых шага к коже губ, выглядящей идеально

Лайфхак дня: четыре шага до идеальной кожи губ

Моя семья » Красота и стиль

Давайте будем честными: индустрия красоты часто пропитана дезинформацией и умным маркетингом, что приводит к разочарованиям в поиске идеальных средств. Особенно это касается бальзамов для губ, на которые обычно накладываются высокие ожидания. Однако, чтобы обеспечить здоровье и красоту губ, необходим системный уход. Вот что следует делать регулярно:

Лайфхак дня: четыре шага до идеальной кожи губ
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1:

Скрабирование Регулярное скрабирование губ — первый шаг к их красоте и ухоженности. Это не только придает губам лучший внешний вид, но и помогает более эффективно впитываться последующим средствам ухода. Однако следует помнить, что кожа губ очень тонкая, поэтому нужно быть осторожным с использованием скрабов. Рекомендуемые средства: скраб для губ Beautydrugs, скраб Bubble Gum от Lush, бальзам-эксфолиант для губ Dior Addict Lip Scrub.

Шаг 2:

Ежедневное питание Помимо традиционных бальзамов, следует использовать средства, которые быстро впитываются, а поверх них наносить бальзам. Например, универсальный крем от Elizabeth Arden.

Шаг 3:

Увлажнение Выбор классического бальзама для губ важен, но не все средства одинаково эффективны. Рекомендуемые средства: Baume Levres Reve De Miel от Nuxe, Cold Cream Lip Balm от Avene, Hydra-Essentiel от Сlarins.

Главное правило: не облизывайте бальзамы, так как это может усилить обветривание губ, но и не дайте им высыхать, чтобы защитить от потери влаги.

Шаг 4:

Цвет и уход Если вы хотите добавить цвета на губы, выбирайте блески и помады с уходовыми компонентами. Среди рекомендованных продуктов: масло для губ Love Oil for Lips Glow Infusing Lip Treatment от Kiehl's и бальзам с оттеночным пигментом Volupte Liquid Colour Balm от Yves Saint Laurent.

Как добиться ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ с помощью косметики
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели

Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.

Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Юристы Брикульский и Шахрай считают вероятным возвращение расстрелов в России Олег Володин В Киеве уничтожены ЗРК Patriot, армия России наступает на Клещеевку Дмитрий Плотников Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
Последние материалы
Российский оператор БПЛА сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга"
По "Крокусу" составлен профайл на новый тип террориста. Надо срочно менять миграционную политику
Мария Ярмуш заявила, что ЕСПЧ отменит приговор экстрадиции в США
МО РФ: армия России с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70
Александр Лукашенко о Путине: когда надо было сказать, он вышел и сказал
Строительный эксперт научил, чем и как красить пластиковые окна
Автоэксперт Васильев: когда температура достигает 5 градусов тепла, нужно переходить на летние шины
Как приготовить мягкое сахарное печенье
Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Глава ФСБ: за терактом в "Крокусе" стоят США, Британия и Украина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников