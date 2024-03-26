Совет дня: четыре простых шага к коже губ, выглядящей идеально

Давайте будем честными: индустрия красоты часто пропитана дезинформацией и умным маркетингом, что приводит к разочарованиям в поиске идеальных средств. Особенно это касается бальзамов для губ, на которые обычно накладываются высокие ожидания. Однако, чтобы обеспечить здоровье и красоту губ, необходим системный уход. Вот что следует делать регулярно:
Шаг 1:
Скрабирование Регулярное скрабирование губ — первый шаг к их красоте и ухоженности. Это не только придает губам лучший внешний вид, но и помогает более эффективно впитываться последующим средствам ухода. Однако следует помнить, что кожа губ очень тонкая, поэтому нужно быть осторожным с использованием скрабов. Рекомендуемые средства: скраб для губ Beautydrugs, скраб Bubble Gum от Lush, бальзам-эксфолиант для губ Dior Addict Lip Scrub.
Шаг 2:
Ежедневное питание Помимо традиционных бальзамов, следует использовать средства, которые быстро впитываются, а поверх них наносить бальзам. Например, универсальный крем от Elizabeth Arden.
Шаг 3:
Увлажнение Выбор классического бальзама для губ важен, но не все средства одинаково эффективны. Рекомендуемые средства: Baume Levres Reve De Miel от Nuxe, Cold Cream Lip Balm от Avene, Hydra-Essentiel от Сlarins.
Главное правило: не облизывайте бальзамы, так как это может усилить обветривание губ, но и не дайте им высыхать, чтобы защитить от потери влаги.
Шаг 4:
Цвет и уход Если вы хотите добавить цвета на губы, выбирайте блески и помады с уходовыми компонентами. Среди рекомендованных продуктов: масло для губ Love Oil for Lips Glow Infusing Lip Treatment от Kiehl's и бальзам с оттеночным пигментом Volupte Liquid Colour Balm от Yves Saint Laurent.
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