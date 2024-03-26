Некоторые утверждения о вреде силиконов, разрушительном воздействии парабенов и отрицательных последствиях этанола в косметике — лишь мифы, которые стоит перестать принимать всерьез

Силиконы вредны, парабены разрушают, этанол - зло и другие бьюти-мифы, в которые пора перестать уже верить

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист и эксперт по красоте Кристина Новикова опубликовала книгу в издательстве АСТ Nonfiction, посвященную самым обсуждаемым вопросам в мире красоты. Для обеспечения максимальной точности информации она привлекла специалистов различных областей, таких как химик, трихолог и дерматолог-косметолог. В результате было проведено обширное исследование по вопросу о спиртах, силиконах, маслах, кислотах и других компонентах, вокруг которых существует множество мифов. С разрешения издательства мы представляем некоторые наиболее актуальные цитаты из книги.

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Миф №1: Силиконы разрушают волосы

"Силиконы плохо связываются с неповрежденными участками волос, поэтому их использование целесообразно только на нижней трети длины. Они также легко смываются шампунем и накапливаются лишь при чрезмерном использовании, что может привести к потере блеска".

Миф №2: Этанол в косметике вреден, а денатурированный спирт — нет

"Денатурированный спирт — это просто этанол с добавлением красителя и других веществ, придающих ему неприятный запах и вкус. Следовательно, разницы между обычным этанолом и денатуратом практически нет".

Миф №3: Касторовое масло улучшает рост волос

"Касторовое масло действительно может стимулировать рост волос, однако его эффективность зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и не является универсальным решением для всех".

Миф №4: Шампунь и кондиционер "2в1" идеальны для тех, кто всегда в спешке

"Такие продукты содержат кондиционирующие компоненты, которые могут негативно повлиять на состояние кожи головы, вызвать жирность волос и другие проблемы".

Миф №5: Вазелин забивает поры и вызывает прыщи

"Вазелин не обладает комедогенными свойствами и не вызывает прыщи. Он может использоваться для различных целей, таких как защита кожи, удержание влаги и даже очищение".

Миф №6: Силиконы мешают коже дышать и вызывают прыщи

"Силиконы не препятствуют дыханию кожи и не вызывают прыщи. Они являются некомедогенными и не проникают в поры".

Миф №7: Парабены нарушают гормональный фон

"Исследования показывают, что парабены в косметике имеют очень слабое эстрогеноподобное действие и могут быть безопасно использованы в небольших дозах".

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