Влияние кофе на эмоциональное состояние: снятие стресса или повышение тревожности?

Кофе и тревожность: влияние напитка на психическое состояние

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Кофе - напиток, который многие люди употребляют ежедневно, и он известен не только своим приятным вкусом, но и целым рядом полезных свойств. Однако, как и с любым продуктом, его употребление может вызывать вопросы о его воздействии на здоровье и благополучие. Давайте вместе с realsimple.com рассмотрим, как кофе влияет на наше состояние тревожности и какие меры можно предпринять, чтобы справиться с этим.

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Полезные свойства кофе

Кофе, несомненно, обладает множеством полезных свойств. Он содержит соединения, борющиеся с окислительным стрессом, и исследования показывают, что регулярное употребление кофе связано с снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, а также является хорошим источником магния.

Интересно, что употребление кофе в достаточных количествах может даже уменьшить тревожность. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление одной-двух чашек в день действительно смягчает реакцию на стресс. Кофеин способствует высвобождению дофамина, нейромедиатора "хорошего самочувствия".

Но вызывает ли кофе тревожность или только усугубляет её?

Ответ может быть утвердительным, если вы употребляете его в больших дозах. Кофе с кофеином может усилить реакцию на стресс и беспокойство, особенно при употреблении более четырех чашек в день.

Это связано с тем, что кофеин является стимулятором центральной нервной системы и в больших дозах переактивирует её. Это приводит к высвобождению глутамата, "возбуждающего нейромедиатора", который вызывает гиперактивность и сверхактивное мышление.

Кроме того, кофеин стимулирует выделение кортизола и адреналина, гормонов стресса, подготавливающих организм к борьбе или бегству. Поэтому пульс и сердцебиение увеличиваются, что также может повыситься тревожность.

Однако каждый человек реагирует на кофе по-разному. Некоторые могут чувствовать беспокойство даже после небольшой чашки кофе из-за индивидуальных особенностей генетики. В этом случае лучше перейти на кофе без кофеина.

Если вы не хотите полностью отказываться от кофе, можно попробовать постепенно снижать его потребление. Употребление кофе после еды или с добавлением молока также может смягчить его негативное воздействие.

Таким образом, хотя кофе может приносить пользу, употребление его в больших количествах может вызывать беспокойство и нервозность.

Кофе и тревожность