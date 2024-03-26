Правильных диет не существует и вот почему

Не существует универсальной правильной диеты, и вот почему

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый из нас, стараясь подготовиться к лету или Новому году, хотел похудеть. Часто мы возлагаем надежды на диеты, ожидая, что они помогут нам быстро достичь желаемых результатов без особых усилий. Однако, быстрота не всегда означает полезность. Артем Верис, менеджер по продукту протеиновых десертов FITKIT, рассказывает о причинах неправильного похудения и как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Организм накапливает лишний вес в предположении возможного голода, что является результатом эволюционной адаптации. Однако изменения в обществе и образе жизни происходят быстрее, чем эволюция нашего организма. Технологические изменения, такие как окультуризация пшеницы и появление пестицидов и антибиотиков, произошли всего несколько тысяч лет назад, что недостаточно для серьезных изменений в геноме, способных снизить тягу к высококалорийной пище.

Главным принципом любой диеты является потребление меньшего количества калорий, чем расходуется организмом. Однако организм сопротивляется этому изменению и пытается компенсировать дефицит энергии, не всегда сжигая жировые запасы. Результат зависит от конкретных принципов выбранной диеты.

Существует несколько способов набрать вес, которые следует избегать. Резкое снижение калорий может привести к увеличенной выработке гормона стресса, что может вызвать разрушение мышц и замедление метаболизма. Жесткие ограничения в продуктах могут привести к недостатку микронутриентов, которые необходимы для здоровья.

Для того чтобы разработать диету, которую можно придерживаться всю жизнь, важно придерживаться нескольких принципов: она не должна причинять дискомфорт, должна быть разнообразной, и следует соблюдать меру. Также важно учитывать потребность организма в белках и жирах, чтобы предотвратить разрушение мышц и сохранить здоровье.

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