Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США рухнул мост Фрэнсиса Скотта из-за столкновения с судном
Жеральд Дарманен сообщил о беспрецедентном уровне террористической угрозы
Московский планетарий анонсировал на ночь с 21 на 22 апреля пик Лирид
Как правильно обрезать малину весной
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Капин поделился своими выводами после матча с Сербией
Спасительную дверь из "Титаника" продали на аукционе "Сокровища планеты Голливуд"
Как сейчас живёт актриса Галина Польских
Жители Земли могут увидеть гибель звезды Бетельгейзе
СМИ "Интерфакс": "Крокус Сити Холл" застрахован в "Ингосстрахе"
Мнение нутрициолога о поддержке иммунитета в период простуды: рекомендации по использованию спрея на основе морской воды и напитка из имбиря

Спрей с морской водой и имбирный чай: как еще поддержать иммунитет в сезон простуд

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Нутрициолог и персональный тренер Юлия Маевская разработала чек-лист для поддержания иммунитета и уменьшения риска заболеваний во время сезона простуд.

Спрей с морской водой и имбирный чай: как еще поддержать иммунитет в сезон простуд
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шаг №1: основное внимание уделяется дыхательным путям. Слизистые оболочки носа, глаз и дыхательные пути — главные ворота для вирусов и бактерий. Рекомендуется промывать их специальными спреями на основе морской воды или другими антисептическими средствами. При уборке дома необходимо избегать пересушивания слизистых, проветривать помещение и использовать увлажнители воздуха.

Шаг №2: приобретение аромадиффузора для использования эфирных масел, таких как масло корицы, голубой пижмы, чайного дерева, эвкалипта, пихты, кедра и сандала, для укрепления иммунитета и защиты дыхательных путей.

Шаг №3: поддержка кишечника. Рацион должен включать в себя белок, клетчатку и морскую рыбу жирных сортов. Рекомендуется также принимать про- и пребиотики курсами для создания правильной среды в кишечнике.

Шаг №4: добавление в рацион свежих ягод, специй и ферментированных продуктов. Ягоды обладают высоким содержанием витамина С и антиоксидантной активностью, а специи, такие как куркума, имбирь, чеснок и гвоздика, способствуют укреплению иммунитета. Ферментированные продукты, такие как кимчи и квашеная капуста, улучшают состояние микрофлоры кишечника.

Шаг №5: имбирный чай на ночь для укрепления иммунитета, так как корень имбиря содержит витамины и минералы, полезные для организма.

Имбирный чай против вирусов и простуд: Как приготовить имбирный напиток для иммунитета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
Юристы Брикульский и Шахрай считают вероятным возвращение расстрелов в России Олег Володин В Киеве уничтожены ЗРК Patriot, армия России наступает на Клещеевку Дмитрий Плотников Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Последние материалы
Политолог Нандан Унникришнан: Индия станет новой супердержавой
Жители Земли могут увидеть гибель звезды Бетельгейзе
СМИ "Интерфакс": "Крокус Сити Холл" застрахован в "Ингосстрахе"
Пять распространённых заблуждений о покупке подержанных автомобилей: что стоит знать
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
Следствие просит о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка* по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году
Какие травяные чаи помогут при простуде
Как действовать при пожаре в торговом центре  
Спрей с морской водой и имбирный чай: как еще поддержать иммунитет в сезон простуд
Кинологи ответили, чему стоит научить щенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников