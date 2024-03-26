Мнение нутрициолога о поддержке иммунитета в период простуды: рекомендации по использованию спрея на основе морской воды и напитка из имбиря

Нутрициолог и персональный тренер Юлия Маевская разработала чек-лист для поддержания иммунитета и уменьшения риска заболеваний во время сезона простуд.
Шаг №1: основное внимание уделяется дыхательным путям. Слизистые оболочки носа, глаз и дыхательные пути — главные ворота для вирусов и бактерий. Рекомендуется промывать их специальными спреями на основе морской воды или другими антисептическими средствами. При уборке дома необходимо избегать пересушивания слизистых, проветривать помещение и использовать увлажнители воздуха.
Шаг №2: приобретение аромадиффузора для использования эфирных масел, таких как масло корицы, голубой пижмы, чайного дерева, эвкалипта, пихты, кедра и сандала, для укрепления иммунитета и защиты дыхательных путей.
Шаг №3: поддержка кишечника. Рацион должен включать в себя белок, клетчатку и морскую рыбу жирных сортов. Рекомендуется также принимать про- и пребиотики курсами для создания правильной среды в кишечнике.
Шаг №4: добавление в рацион свежих ягод, специй и ферментированных продуктов. Ягоды обладают высоким содержанием витамина С и антиоксидантной активностью, а специи, такие как куркума, имбирь, чеснок и гвоздика, способствуют укреплению иммунитета. Ферментированные продукты, такие как кимчи и квашеная капуста, улучшают состояние микрофлоры кишечника.
Шаг №5: имбирный чай на ночь для укрепления иммунитета, так как корень имбиря содержит витамины и минералы, полезные для организма.
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