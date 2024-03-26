Что представляет собой концепция "правила тарелки" и как она способствует снижению веса?

Что такое "правило тарелки" и как оно поможет похудеть

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Одна из наиболее популярных и простых диет, на которую обращают внимание многие известные личности, от Анджелины Джоли до Хейли Бибер, известна как "правило тарелки". Основная идея этой диеты заключается не в том, чтобы использовать маленькую тарелку и ограничивать себя в еде. Вместо этого подходит использование нескольких видов продуктов за один прием.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Главный принцип этой диеты заключается в том, чтобы добиться видимых результатов без строгих ограничений в питании за короткий период времени. Ее долгосрочный эффект делает ее привлекательной, поскольку не возникает опасения вернуть набранный вес после ее прекращения.

"Правило тарелки" представляет собой простой и сбалансированный подход к питанию, который включает в себя белки, углеводы и клетчатку. Основная идея заключается в разделении тарелки на три части: половина тарелки заполняется растительной пищей, четверть — белковыми продуктами, а оставшаяся часть — углеводами или цельнозерновыми продуктами. Этот метод помогает создать сбалансированный рацион для завтрака или ужина.

Количество потребляемой пищи легко контролируется благодаря использованию "правила тарелки". Этот метод автоматически помогает соблюдать необходимый баланс питательных веществ, так как он определяет примерные порции для каждого типа продуктов. Благодаря этому подходу, каждый прием пищи содержит примерно 150 граммов клетчатки, 75 граммов белков и 75 граммов углеводов, что делает контроль за приемом пищи легким и эффективным.

"Правило тарелки" ставит упор на потребление клетчатки, белков и углеводов, обеспечивая оптимальное функционирование организма и предотвращая постоянное ощущение голода. Этот метод не только помогает сбросить вес, но и способствует общему улучшению здоровья.

ПРАВИЛО ТАРЕЛКИ для ПОХУДЕНИЯ!