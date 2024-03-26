Исследователи обнаружили метод снижения веса с использованием кофейной диеты

Ученые открыли способ похудения на кофейной диете

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Исследователи из Швеции представили новый метод похудения, основанный на употреблении кофейных напитков. Исследование показало, что кофе обладает термогенным эффектом, стимулируя организм на производство тепла, что способствует уменьшению жировой массы и снижению риска развития ожирения, а также связанных с ним заболеваний, таких как диабет второго типа.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот научный эксперимент включал в себя 10 тысяч участников. Результаты показали, что ежедневное потребление кофе с кофеином снижает вероятность развития диабета второго типа на 7%, в то время как кофе без кофеина на 6%. Количество кофеина, необходимое для достижения повышенной концентрации в крови, зависит от генетических особенностей человека и скорости его метаболизма.

Однако для эффективного похудения недостаточно только употребления кофе. В ходе исследований также не обнаружено увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний при ежедневном потреблении кофе. Тем не менее, ученые призывают к более глубокому исследованию этого вопроса, поскольку длительное употребление кофе может оказать негативное воздействие на здоровье человека.

Помогает ли кофе похудеть? Кофейная диета?