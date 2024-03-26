Исследователи обнаружили метод снижения веса с использованием кофейной диеты

Исследователи из Швеции представили новый метод похудения, основанный на употреблении кофейных напитков. Исследование показало, что кофе обладает термогенным эффектом, стимулируя организм на производство тепла, что способствует уменьшению жировой массы и снижению риска развития ожирения, а также связанных с ним заболеваний, таких как диабет второго типа.
Этот научный эксперимент включал в себя 10 тысяч участников. Результаты показали, что ежедневное потребление кофе с кофеином снижает вероятность развития диабета второго типа на 7%, в то время как кофе без кофеина на 6%. Количество кофеина, необходимое для достижения повышенной концентрации в крови, зависит от генетических особенностей человека и скорости его метаболизма.
Однако для эффективного похудения недостаточно только употребления кофе. В ходе исследований также не обнаружено увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний при ежедневном потреблении кофе. Тем не менее, ученые призывают к более глубокому исследованию этого вопроса, поскольку длительное употребление кофе может оказать негативное воздействие на здоровье человека.
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