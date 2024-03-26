Пять самых популярных процедур, которые посещают модели у косметолога

Все модели привержены этому. Несмотря на свое внимание к коже и телу, они осознают, что привлекательный внешний вид — это результат постоянного труда, а не только благосклонности генетики. Для того чтобы выглядеть свежо и бодро даже в условиях частых фотосессий, показов и перелетов с джетлагом, им приходится прилагать немало усилий. Здоровое питание, регулярные тренировки и качественный сон играют ключевую роль в поддержании красоты. Кроме того, косметологические процедуры также важны.
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Но современные модели предпочитают естественность и осознанность. Эксперименты с внешностью уступают место более нежным методам. Тенденция к природности и уважению к себе отразилась и на выборе косметологических процедур. Главный врач и основатель Центра современной косметологии "Ремейк", Анна Некрасова, делится информацией о том, какие бьюти-программы в настоящее время пользуются большим спросом среди самых привлекательных девушек Москвы.
Процедура Face Gym на аппарате "Джет Пил" (Jet Peel). Эта процедура разглаживает морщины, уменьшает отечность и подтягивает мышцы лица. Она является одной из самых востребованных и эффективных в мире. Рекомендуется как базовый уход, особенно в сочетании с инъекциями, чтобы избежать отеков.
Лечение широкополосным светом (IPL). Этот метод омолаживает кожу и выравнивает ее тон. Он использует электромагнитное излучение для достижения желаемого эффекта.
Инъекции ботулотоксина. Ботулотоксин разглаживает морщины лица и может использоваться для предотвращения их образования. Эта процедура требует точной дозировки и индивидуального подхода к каждому клиенту.
Введение гиалуроновой кислоты: профайл или/и филлеры. Профайл и филлеры помогают убрать признаки старения, восполняя объем и корректируя черты лица.
Криолиполиз. Этот метод уменьшает жировые отложения и делает кожу более упругой без хирургического вмешательства.
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Качественное омоложение лица. Подбор процедур от врача-косметолога
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