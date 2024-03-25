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Необычные применения бальзама для губ: когда одно средство заменяет сразу семь

Нестандартные способы использования бальзама для губ: когда один равен семи

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Почти каждое косметическое средство имеет многофункциональное применение, и бальзам для губ не является исключением. Вот несколько необычных способов его использования:

Нестандартные способы использования бальзама для губ: когда один равен семи
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Для кутикулы: богатые эфирные масла в составе бальзамов могут использоваться для размягчения кутикулы. Просто нанесите их на ногтевую пластину, оставьте на несколько минут, затем удалите кутикулу маникюрными щипцами.
  2. Как хайлайтер: немного бальзама, нанесенного на область скул, придаст коже эффект влажного сияния, аналогичный хайлайтеру.
  3. Как фиксатор для парфюма: нанесение бальзама на кожу перед использованием парфюма поможет увеличить его стойкость.
  4. Как крем для локтей: бальзам помогает смягчить и увлажнить грубую кожу локтей, предотвращая ее шелушение.
  5. Как средство от мозолей: нанесение бальзама на пятки помогает предотвратить образование мозолей от новой обуви.
  6. Как средство от царапин: ранозаживляющие компоненты в бальзаме помогают быстрому заживлению микротравм.
  7. Как фиксатор для бровей: твердый бальзам в форме стика отлично фиксирует брови, делая их более ухоженными и аккуратными.
Уход и макияж: оттеночный бальзам для губ и скул! 💄🌹
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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