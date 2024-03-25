Необычные применения бальзама для губ: когда одно средство заменяет сразу семь

Нестандартные способы использования бальзама для губ: когда один равен семи

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Почти каждое косметическое средство имеет многофункциональное применение, и бальзам для губ не является исключением. Вот несколько необычных способов его использования:

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Для кутикулы: богатые эфирные масла в составе бальзамов могут использоваться для размягчения кутикулы. Просто нанесите их на ногтевую пластину, оставьте на несколько минут, затем удалите кутикулу маникюрными щипцами. Как хайлайтер: немного бальзама, нанесенного на область скул, придаст коже эффект влажного сияния, аналогичный хайлайтеру. Как фиксатор для парфюма: нанесение бальзама на кожу перед использованием парфюма поможет увеличить его стойкость. Как крем для локтей: бальзам помогает смягчить и увлажнить грубую кожу локтей, предотвращая ее шелушение. Как средство от мозолей: нанесение бальзама на пятки помогает предотвратить образование мозолей от новой обуви. Как средство от царапин: ранозаживляющие компоненты в бальзаме помогают быстрому заживлению микротравм. Как фиксатор для бровей: твердый бальзам в форме стика отлично фиксирует брови, делая их более ухоженными и аккуратными.

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