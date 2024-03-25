Компоненты в косметических средствах, которые следует избегать, если у вас сухая кожа

Ингредиенты в косметике, которых нужно избегать, если у вас сухая кожа

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор подходящего ухода для вашей кожи может быть сложной задачей, но важно обратиться за помощью к опытному косметологу или дерматологу. При выборе косметических продуктов также следует обращать внимание на их состав. Существует список ингредиентов, которые не рекомендуется использовать для определенных типов кожи. Некоторые из этих компонентов часто встречаются в декоративной косметике, поэтому будьте внимательны.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Алкоголь (Alcohol)

Аббревиатуры MD, MPH, FAAD в списке ингредиентов указывают на наличие алкоголя или спирта, которые могут сильно сушить кожу и вызывать аллергические реакции. Алкоголь добавляется в масла и кремы для ускорения их впитывания, а также в декоративную косметику для создания матового эффекта.

Парфюм (Fragrance)

Синтетические ароматизаторы или отдушки могут вызывать раздражение и сухость чувствительной кожи.

Парабены (Parabens)

Синтетические парабены, добавляемые в косметику для продления срока годности, не рекомендуются для сухой и чувствительной кожи из-за возможных аллергических реакций.

Гликолевая кислота (Glycolic Acid)

Этот ингредиент, часто используемый в скрабах и очищающих средствах, может усугубить сухость и вызвать раздражение чувствительной кожи.

Салициловая кислота (Salicylic Acid)

Хотя салициловая кислота часто добавляется в средства для жирной кожи, она может вызвать шелушение и раздражение на сухой коже.

Ингредиенты, которые подходят для сухой кожи, включают гиалуроновую кислоту и глицерин, которые помогают увлажнить и успокоить кожу.

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