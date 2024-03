Как распознать обезвоженную кожу и как ее увлажнить

Отличить сухую кожу от обезвоженной — важный момент, ибо это две разные проблемы. Даже у жирной и смешанной кожи может возникнуть дефицит влаги, требующий специального ухода. Косметологи подчеркивают необходимость доверия проверенным брендам и внимательного изучения состава продуктов. Недостаток влаги в коже может проявиться различными способами в зависимости от типа кожи. Признаки обезвоженности включают потерю упругости и нежности, появление морщин и шелушение. Возраст, питательный режим, солнечное излучение и агрессивный уход могут способствовать обезвоживанию кожи.

Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.