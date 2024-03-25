Каждый год в косметической индустрии появляется все больше продуктов с обещаниями о чудодейственных свойствах. Однако мы понимаем, что утверждения о разглаживании морщин уже после первого применения могут быть лишь рекламным трюком. Для того чтобы не поддаваться маркетинговым уловкам, косметологи рекомендуют доверять только проверенным брендам и внимательно изучать состав продуктов.
На американском сайте Byrdie была найдена статья с описанием самых полезных компонентов для борьбы с возрастными изменениями кожи, такими как предотвращение и разглаживание морщин, а также устранение пигментных пятен и неровного тонуса лица. В список, составленный профессором по молекулярной и клеточной биологии из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, вошло всего пять ингредиентов, которые следует искать в антивозрастных продуктах.
Витамин С считается одним из самых популярных компонентов в антивозрастных средствах, особенно благодаря его способности бороться с пигментными пятнами и неровным тонусом кожи, которые часто возникают с возрастом. Он также является мощным иммуностимулятором, помогая защитить клетки от свободных радикалов. Тем не менее, важно использовать средства с витамином С осторожно, чтобы избежать изменений в цвете кожи и обратить внимание на защиту от солнечного излучения.
Витамин А, или ретинол, стимулирует выработку коллагена и эластина, уменьшает неровности кожи и может быть эффективным компонентом в борьбе с признаками старения. Однако перед его применением рекомендуется провести аллергопробу и использовать его с осторожностью, избегая смешивания с витамином С.
AHA-кислоты и BHA-кислоты, такие как гликолевая, молочная и салициловая кислоты, являются основными компонентами в антивозрастной косметике. Они способствуют отшелушиванию и обновлению кожи, увлажняют ее, улучшают микрорельеф и разглаживают морщины. Однако перед использованием этих компонентов следует учитывать чувствительность кожи и проконсультироваться с врачом.
Не менее важно использовать средства с SPF защитой, чтобы предотвратить негативные воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу и предотвратить преждевременное старение.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.