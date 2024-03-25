Ингредиенты, противостоящие старению, которые эффективны

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Антивозрастные ингредиенты, которые точно работают

2:16
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Каждый год в косметической индустрии появляется все больше продуктов с обещаниями о чудодейственных свойствах. Однако мы понимаем, что утверждения о разглаживании морщин уже после первого применения могут быть лишь рекламным трюком. Для того чтобы не поддаваться маркетинговым уловкам, косметологи рекомендуют доверять только проверенным брендам и внимательно изучать состав продуктов.

Антивозрастные ингредиенты, которые точно работают
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

На американском сайте Byrdie была найдена статья с описанием самых полезных компонентов для борьбы с возрастными изменениями кожи, такими как предотвращение и разглаживание морщин, а также устранение пигментных пятен и неровного тонуса лица. В список, составленный профессором по молекулярной и клеточной биологии из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, вошло всего пять ингредиентов, которые следует искать в антивозрастных продуктах.

Витамин С считается одним из самых популярных компонентов в антивозрастных средствах, особенно благодаря его способности бороться с пигментными пятнами и неровным тонусом кожи, которые часто возникают с возрастом. Он также является мощным иммуностимулятором, помогая защитить клетки от свободных радикалов. Тем не менее, важно использовать средства с витамином С осторожно, чтобы избежать изменений в цвете кожи и обратить внимание на защиту от солнечного излучения.

Витамин А, или ретинол, стимулирует выработку коллагена и эластина, уменьшает неровности кожи и может быть эффективным компонентом в борьбе с признаками старения. Однако перед его применением рекомендуется провести аллергопробу и использовать его с осторожностью, избегая смешивания с витамином С.

AHA-кислоты и BHA-кислоты, такие как гликолевая, молочная и салициловая кислоты, являются основными компонентами в антивозрастной косметике. Они способствуют отшелушиванию и обновлению кожи, увлажняют ее, улучшают микрорельеф и разглаживают морщины. Однако перед использованием этих компонентов следует учитывать чувствительность кожи и проконсультироваться с врачом.

Не менее важно использовать средства с SPF защитой, чтобы предотвратить негативные воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу и предотвратить преждевременное старение.

Самые эффективные антивозрастные ингредиенты
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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