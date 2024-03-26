Кондиционер или маска для волос: какой продукт выбрать и как усилить их действие?

Выбор между кондиционером и маской для волос: что лучше?

Независимо от того, сухие ли у вас волосы от природы или страдают от слишком частого использования утюжка, вы, вероятно, стояли перед выбором между кондиционером и маской для волос. Но нужно ли использовать оба эти средства или можно обойтись одним? Ответят парикмахеры портала realsimple.com

Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Действительно ли маска лучше обычного кондиционера?

Технически ни один из них не лучше другого, они просто действуют немного по-разному. Кондиционер, как правило, более легкий и рекомендуется для ежедневного использования, он восполняет влагу. Маска же содержит более плотные ингредиенты, которые восстанавливают мягкость и блеск, и ее рекомендуется использовать один-два раза в неделю, а не ежедневно. Итак, если вы моете волосы каждый день, имеет смысл иметь оба вида продуктов под рукой.

В конце концов, даже если большую часть времени ваши волосы мягкие и хорошо увлажненные, бывают случаи, такие как пребывание на солнце или чрезмерное использование горячих инструментов, которые могут сделать их сухими. Всегда полезно иметь под рукой маску или кондиционер, чтобы придать локонам дополнительный блеск.

Как усилить эффект кондиционера или маски для волос?

Заметили, что ваши волосы последнее время стали сухими? Вместо того чтобы менять свой текущий продукт или покупать новый, попробуйте оставить кондиционер или маску на волосах немного подольше под душевой шапочкой. Также применение небольшого количества тепла от фена может помочь продукту глубже проникнуть в волосы.

Следуя этим советам, вы сможете максимально эффективно использовать кондиционер или маску для вашего типа волос, обеспечивая им необходимый уход и блеск.

В чем разница между маской, бальзамом и кондиционером