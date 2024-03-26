Почему дезодорант может перестать работать и как исправить ситуацию: советы по применению

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Пять причин, почему дезодорант перестал работать: сохраняем свежесть и комфорт

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваш дезодорант работал эффективно? Важно знать, что несколько привычек могут повлиять на его эффективность. Вот несколько ключевых моментов от realsimple.com, на которые стоит обратить внимание, чтобы избежать неприятного запаха тела и чувства дискомфорта.

Пять причин, почему дезодорант перестал работать: сохраняем свежесть и комфорт
Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0
  1. Вы наносите дезодорант на влажные подмышки. Важно дать им полностью высохнуть перед нанесением средства. Влага создает барьер, который мешает дезодоранту проникнуть в кожу.
  2. Вы неправильно наносите дезодорант. Несмотря на то, что многие наносят его поверхностно, лучше немного втереть средство. После нанесения несколько раз подвигайте руками, чтобы равномерно распределить дезодорант по всей площади кожи.
  3. Вы слишком привязаны к текущему продукту. Если ваш дезодорант перестал действовать, возможно, ваш организм изменился, и ему нужен другой продукт.
  4. Вы испытываете тревогу. Стресс может усугубить неприятный запах тела и увеличить потоотделения, делая дезодорант менее эффективным.
  5. Ваш рацион изменился. Изменения в диете могут изменить бактерии на коже и, следовательно, запах тела.

Чтобы ваш дезодорант работал лучше, обратите внимание на эти моменты. Уделите подмышкам больше внимания и следите за состоянием своего организма.

Дезодорант VS антиперспирант. Как ПРАВИЛЬНО пользоваться?!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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