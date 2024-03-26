Устранение мешков под глазами: эффективность огурца в борьбе с проблемой

Вы наверняка видели изображения людей, у которых на глазах огурцы во время ухода за собой. Но работает ли это на самом деле? Оказывается, нанесение огурца на глаза действительно может приносить пользу. Что это дает и как использовать этот метод?Эксперты по уходу за кожей от realsimple.com сегодня ответят на этот вопрос.
Огурцы обладают охлаждающим эффектом, который может снизить отечность и увлажнить кожу благодаря высокому содержанию воды. Это может помочь уменьшить мелкие морщинки и темные круги под глазами.
Таким образом, нанесение огурца на глаза — не просто трюк для фотосессий, а действенный способ ухода за кожей.
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