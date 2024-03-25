Создание гладкой укладки с зачесанными назад волосами: пошаговое руководство

Зачесанные назад волосы — это вечный тренд, который не теряет своей актуальности по нескольким причинам. Эта прическа не только выглядит стильно и делает образ более элегантным, но также прекрасно скрывает недостатки, такие как грязные или жирные волосы. Стилисты realsimple.com предлагают пошаговое руководство по созданию этой укладки.
Нанесите на волосы разглаживающий бальзам и высушите их феном, используя круглую щетку. Можете дополнительно использовать утюжок, если волосы слишком пушатся.
Нанесите гель на волосы от корней до середины длины. Пользуясь щеткой для волос и лаком, продолжайте расчесывать волосы в нужном направлении. Используйте плоские заколки для фиксации прически.
После того, как пряди будут уложены так, как вы хотите, обильно нанесите лак, особенно на корни и середину волос. Дайте время, чтобы все зафиксировалось, и удалите заколки.
Теперь вы можете наслаждаться этой стильной и простой укладкой.
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