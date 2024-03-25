Как поддерживать себя во время стресса: рекомендации нутрициолога о том, какие продукты включить в рацион, а какие исключить

Как поддержать себя во время стресса: нутрициолог - о том, какие продукты добавить, а какие убрать из рациона

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В период стресса мы часто реагируем крайностями: либо заедаем негативные эмоции, обращаясь к еде, либо потеря аппетита приводит к быстрой потере веса. Но важно помнить, что забота о себе во время стресса включает не только поддержку ментального здоровья, но и правильный выбор продуктов в рационе. Нутрициолог Юлия Веремеева поделилась рекомендациями о том, какие продукты помогают снизить уровень тревожности, а какие, наоборот, могут ее усилить.

Фото: Own work by Potkettle is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Основные принципы здорового образа жизни включают правильное питание без чрезмерных перекусов, употребление достаточного количества воды, поддержание активности в течение дня и обеспечение сна не менее 8 часов.

Чтобы сохранить спокойствие и бодрость во время стресса, в рацион следует включить продукты, богатые магнием, витаминами группы В и D3. Магний можно получить из кунжута, орехов (кешью, миндаль), и гречки. Витамины группы В содержатся в мясе, курином мясе, яйцах и цельнозерновых каши. Для витамина D3 полезным будут жирные сорта рыбы, печень трески и желток. Если чувствуете усталость, лучше вместо кофе выбрать горький шоколад или фрукты, такие как бананы, а также зеленый чай.

Во время стресса стоит избегать продуктов, вызывающих резкие скачки уровня сахара в крови. Исключите из рациона мучные изделия, сладости, соки и слишком сладкие фрукты. Также рекомендуется ограничить употребление алкоголя, чтобы не ухудшить ситуацию и не вызвать депрессию.

Важно помнить, что справиться со стрессом помогает осознанность, когда мы принимаем ситуацию без оценок и суждений. Это требует работы над собой и тренировки мозга. Помимо коррекции питания и здорового образа жизни, фокусировка внимания, дыхательные практики, медитации, спорт и позитивные развлечения также способствуют преодолению стресса.

ПРОДУКТЫ ОТ СТРЕССА / ковальков / диетолог ковальков / как бороться со стрессом / стресс /