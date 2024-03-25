Сейчас все увлечены фуллереном: он превосходит витамин C и эффективно справляется с проблемами акне и морщинами

Уникальные свойства фуллерена, в качестве мощного антиоксиданта, решающего проблемы кожи и признаки старения, только начинают раскрываться. Совместно с доктором косметологии Светланой Звягинцевой из салона "Saco Цветной бульвар" мы предоставляем полные ответы на вопросы о многофункциональном компоненте.
Фуллерен представляет собой молекулярную формулу углерода, имеющую идеально сферическую форму. В природе такой фуллерен встречается редко, его остатки содержатся в минерале шунгите. В 1985 году группа ученых открыла молекулу фуллерена, а в 1996 году за это достижение была присуждена Нобелевская премия.
Фуллерены применяются в новых противоаллергических препаратах, а некоторые производные компонента проявили эффективность в лечении вируса иммунодефицита человека. Они также способны стимулировать рост волос и разглаживать шрамы.
Компонент изучается японскими учеными, которые предлагают активно использовать фуллерены в косметологии.
В отличие от других антиоксидантов, таких как витамины Е, C, и каротины, фуллерены остаются активными неделями, притягивая и нейтрализуя свободные радикалы, что приводит к заметному улучшению состояния кожи.
Исследования показали, что фуллереновые комплексы обладают более мощным антиоксидантным действием, чем витамин C, в 172 раза.
Косметически фуллерены обладают противовоспалительным действием, уменьшают пигментацию, сужают поры, выравнивают тон кожи, стимулируют синтез коллагена и защищают от ультрафиолетовых лучей. Они также используются для борьбы с угревой сыпью, воспалениями кожи, при дерматологических проблемах и даже при выпадении волос.
Фуллерен подходит для всех типов кожи, включая проблемную, обезвоженную, пигментированную и стареющую кожу, а также для тех, кто ищет защиту и уход.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.