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Сейчас все увлечены фуллереном: он превосходит витамин C и эффективно справляется с проблемами акне и морщинами

Теперь все гонятся за фуллереном: он круче витамина С и быстро решает проблему акне и морщин

1:59
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Уникальные свойства фуллерена, в качестве мощного антиоксиданта, решающего проблемы кожи и признаки старения, только начинают раскрываться. Совместно с доктором косметологии Светланой Звягинцевой из салона "Saco Цветной бульвар" мы предоставляем полные ответы на вопросы о многофункциональном компоненте.

Теперь все гонятся за фуллереном: он круче витамина С и быстро решает проблему акне и морщин
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Фуллерен представляет собой молекулярную формулу углерода, имеющую идеально сферическую форму. В природе такой фуллерен встречается редко, его остатки содержатся в минерале шунгите. В 1985 году группа ученых открыла молекулу фуллерена, а в 1996 году за это достижение была присуждена Нобелевская премия.

Фуллерены применяются в новых противоаллергических препаратах, а некоторые производные компонента проявили эффективность в лечении вируса иммунодефицита человека. Они также способны стимулировать рост волос и разглаживать шрамы.

Компонент изучается японскими учеными, которые предлагают активно использовать фуллерены в косметологии.

В отличие от других антиоксидантов, таких как витамины Е, C, и каротины, фуллерены остаются активными неделями, притягивая и нейтрализуя свободные радикалы, что приводит к заметному улучшению состояния кожи.

Исследования показали, что фуллереновые комплексы обладают более мощным антиоксидантным действием, чем витамин C, в 172 раза.

Косметически фуллерены обладают противовоспалительным действием, уменьшают пигментацию, сужают поры, выравнивают тон кожи, стимулируют синтез коллагена и защищают от ультрафиолетовых лучей. Они также используются для борьбы с угревой сыпью, воспалениями кожи, при дерматологических проблемах и даже при выпадении волос.

Фуллерен подходит для всех типов кожи, включая проблемную, обезвоженную, пигментированную и стареющую кожу, а также для тех, кто ищет защиту и уход.

Эффект наблюдателя- что за мистика? Опыт с фуллереном.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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