Стратегия стиля, вдохновленная Ким Кардашьян: рекомендации по одежде для женщин с широкими бедрами

Эффект Ким Кардашьян: как одеваться девушкам с широкими бедрами

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Клан Кардашьян-Дженнер доминирует на протяжении более 10 лет, и их позиции на вершине индустрии неизменны, несмотря на прогнозы о завершении их эпохи.

Фото: openverse.org by Eva Rinaldi Celebrity Photographer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Истинные иконки стиля, такие как Ким Кардашьян, изменили представление о красоте, поощряя бодипозитив и подчеркивая кривые формы.

Вдохновленные этой эстетикой, мы предлагаем пять советов о том, как подчеркнуть особенности фигуры девушкам с широкими бедрами.

Подчеркивай талию, используя вещи с высокой посадкой, как это делает Ким Кардашьян.

Выбирай облегающие юбки с завышенной талией или модели A-силуэта, чтобы акцентировать бедра или создать более гармоничный образ.

Избегай горизонтальных полос на одежде, поскольку они могут добавить ненужного объема в области бедер.

Предпочитай темные оттенки, которые визуально стройнят фигуру, и избегай светлых джинсов, отдавая предпочтение классическим прямым или палаццо.

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